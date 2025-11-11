Mañueco visita la muralla romana de Astorga tras los trabajos de recuperación La actuación fue realizada por la Junta cofinanciada por los fondos Next Generation

Leonoticias León Martes, 11 de noviembre 2025, 19:14 | Actualizado 19:23h. Comenta Compartir

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, visitó este martes 10 de noviembre la muralla romana de Astorga, León, tras una actuación realizada por el Ejecutivo autonómico, con una inversión de 1,2 millones cofinanciada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea (Next Generation EU).

Esta intervención ha permitido recuperar la integridad material y formal de este monumento construido entre finales del siglo III y comienzos del IV d.C.

Los trabajos han consistido en la consolidación estructural del lienzo, eliminación de vegetación, restitución de tramos desaparecidos, protección de las coronaciones y acondicionamiento del entorno para la mejor conservación de esta infraestructura y su integración paisajística.

Posteriormente, el presidente de la Junta visitó el Ayuntamiento de Astorga, donde firmó en el Libro de Honor.