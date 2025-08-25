Esculturas para descubrir el Camino de Santiago en Astorga El proyecto de embellecimiento del Camino de Santiago en Astorga inaugura su quinta intervención artística

Una de las esculturas que recibe a los peregrinos que pasan por Astorga.

El Ayuntamiento de Astorga, en el marco del proyecto de recuperación, mejora y embellecimiento a través del arte en el Camino de Santiago, presenta la quinta intervención escultórica, una iniciativa que pone en valor tanto el patrimonio histórico como la experiencia de los peregrinos a su paso por la ciudad.

En esta ocasión, el protagonismo recae en la caseta del guarda agujas, un singular elemento arquitectónico ferroviario que, durante décadas, ha sido testigo silencioso del paso de miles de peregrinos. La intervención no solo ha permitido rehabilitar este espacio, sino también dotarlo de nueva vida gracias a la incorporación de un conjunto escultórico que invita a la interacción y la sorpresa.

Las figuras artísticas se integran de manera natural en la caseta son, por un lado, dos gatos, visibles desde la perspectiva lateral, acompañan la escena con un aire cotidiano y cercano. A ello se suma la silueta de una mujer que se asoma, como si saludase a los peregrinos, desde la vista frontal. Por último, un hombre sentado en la escalera de la caseta aporta una sensación de pausa, contemplación y acogida.

Con esta nueva acción, el proyecto refuerza su objetivo de embellecer y dinamizar el Camino de Santiago, generando «un diálogo entre arte, historia ferroviaria y la tradición jacobea», según el consistorio astorgano.

