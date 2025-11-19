leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de una ambulancia.

Dos heridos tras chocar un camión y una furgoneta en la A-6 a la altura de Astorga

El suceso se ha producido al mediodía de este miércoles en torno a las 12:48 horas

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:21

Comenta

Un accidente en el mediodía de este miércoles ha dejado dos heridos. Se trata de hombres de 68 y 35 años que sufren contusiones tras el choque entre un camión y una furgoneta en el kilómetro 325 de la A-6 sentido Galicia, en el municipio de Astorga.

El suceso se ha producido en torno a las 12:48 horas, cuando los Servicios de Emergencias han recibido la alerta informando de la presencia de dos personas heridas, conscientes, pero con golpes en la cara y mareados.

Se dio el aviso a la Guardia Civil de Tráfico -que lo pone en conocimiento también del servicio de conservación de carreteras- y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar para atender a los heridos.

