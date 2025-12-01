leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Plaza de toros de Astorga.

Denuncian a Astorga ante Transparencia por la falta de datos sobre la novillada del verano

Fundación Franz Weber considera «insuficientes» las explicaciones sobre el gasto municipal por las actuaciones en la plaza de toros

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:48

Comenta

La Fundación Franz Weber ha anunciado este lunes el traslado de una queja ante el Comisionado de Transparencia de Castilla y León contra el Ayuntamiento de Astorga por la «deficiente respuesta obtenida» en relación a los gastos municipales en la plaza de toros para realizar una novillada el pasado verano.

La respuesta del gobierno local a dirigir cualquier consulta al Portal de Transparencia y al perfil del contratante «sin determinar el gasto real que había realizado para adecentar el coso y para dar cobertura a una convocatoria taurina» no ha sido atendida de forma adecuada para la Fundación que ahora recurre a Transparencia.

El Comisionado deberá evaluar la protesta de los naturalistas, que aducen precisamente que con la información proporcionada «no se sabe el montante final real de los trabajos realizados» y sólo pudieron acceder a contratos menores relacionados, por ejemplo, a la impresión y colocación de lonas taurinas en la propia plaza.

La ONG internacional considera que los arreglos en el ruedo astorgano supusieron un «regalo al lobby taurino a costa de los impuestos de la ciudadanía», que mostró «su disconformidad con el evento dando la espalda al mismo».

Así, la ONG estima que «solo la subvención vinculada a la novillada de Astorga por parte de la Junta de Castilla y León habría sido de unos 50.000 euros, sin contar con el gasto realizado por el consistorio». Tampoco contabiliza la respuesta el uso de medios y personal municipal para actuar como taquilla, cuyo resultado debería aclarar el Gobierno local ahora ante el Comisionado de Transparencia.

A día de hoy el coso «sigue sin un Plan Director ni una estrategia clara sobre su utilización o programación social, familiar o cultural, más allá de la adquisición que se realizó en su momento, por lo que solo puede calificarse de infrautilización», concluye la fundación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalado de gravedad en la cara un joven de 24 años en La Bañeza
  2. 2 Un derrumbe obliga al cierre total de la Ruta del Cares: Caín pierde el acceso
  3. 3 El muñeco de nieve gigante escondido en una azotea de una céntrica plaza de León
  4. 4 Control en el rastro de León: un dispositivo conjunto lucha contra la venta de productos falsificados
  5. 5 La Primitiva deja un premio de más de medio millón de euros en una localidad leonesa
  6. 6 Herida una mujer tras chocar su coche contra un osezno en Villablino
  7. 7 Un incendio en la vivienda de un edificio de dos plantas en Trobajo deja una mujer herida
  8. 8 Un pueblo de León de 32 habitantes logra una mención por el jurado de la Capital Europea de la Navidad 2026
  9. 9 «Creo que deberíamos estar muy orgullosos de la formación que recibimos en León»
  10. 10 La nieve vuelve a León: carreteras y puertos afectados por el temporal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Denuncian a Astorga ante Transparencia por la falta de datos sobre la novillada del verano

Denuncian a Astorga ante Transparencia por la falta de datos sobre la novillada del verano