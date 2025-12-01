Denuncian a Astorga ante Transparencia por la falta de datos sobre la novillada del verano Fundación Franz Weber considera «insuficientes» las explicaciones sobre el gasto municipal por las actuaciones en la plaza de toros

Leonoticias León Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:48 Comenta Compartir

La Fundación Franz Weber ha anunciado este lunes el traslado de una queja ante el Comisionado de Transparencia de Castilla y León contra el Ayuntamiento de Astorga por la «deficiente respuesta obtenida» en relación a los gastos municipales en la plaza de toros para realizar una novillada el pasado verano.

La respuesta del gobierno local a dirigir cualquier consulta al Portal de Transparencia y al perfil del contratante «sin determinar el gasto real que había realizado para adecentar el coso y para dar cobertura a una convocatoria taurina» no ha sido atendida de forma adecuada para la Fundación que ahora recurre a Transparencia.

El Comisionado deberá evaluar la protesta de los naturalistas, que aducen precisamente que con la información proporcionada «no se sabe el montante final real de los trabajos realizados» y sólo pudieron acceder a contratos menores relacionados, por ejemplo, a la impresión y colocación de lonas taurinas en la propia plaza.

La ONG internacional considera que los arreglos en el ruedo astorgano supusieron un «regalo al lobby taurino a costa de los impuestos de la ciudadanía», que mostró «su disconformidad con el evento dando la espalda al mismo».

Así, la ONG estima que «solo la subvención vinculada a la novillada de Astorga por parte de la Junta de Castilla y León habría sido de unos 50.000 euros, sin contar con el gasto realizado por el consistorio». Tampoco contabiliza la respuesta el uso de medios y personal municipal para actuar como taquilla, cuyo resultado debería aclarar el Gobierno local ahora ante el Comisionado de Transparencia.

A día de hoy el coso «sigue sin un Plan Director ni una estrategia clara sobre su utilización o programación social, familiar o cultural, más allá de la adquisición que se realizó en su momento, por lo que solo puede calificarse de infrautilización», concluye la fundación.

Temas

Toros

Astorga