Astorga abre las inscripciones el lunes de los torneos deportivos de Santa Marta Vuelta 'chapista' en Astorga. Desde el próximo lunes 6 de agosto quedarán abiertas todas las inscripciones LEONOTICIAS DIARIO León Jueves, 2 agosto 2018, 13:52

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Astorga, Javier Guzmán, informa que desde el próximo lunes 6 de agosto quedarán abiertas todas las inscripciones para las competiciones deportivas de las Fiestas de Santa Marta: Veranote, Vuelta Chapista, Juegos Pa' Guajes…etcétera.

El tradicional torneo de futbol sala 'Veranote' será el primero que de comienzo y lo hará el lunes 13 de agosto. Las inscripciones, totalmente gratuitas se podrán formalizar hasta el jueves 9 de agosto hasta las 14 horas en el Pabellón Municipal 'Felipe Miñambres', si bien la hoja estará también disponible en la página web del Ayuntamiento. El mismo día del cierre de inscripciones la organización celebrará una reunión de coordinación, a las 19 horas con las categorías alevín, infantil y cadete y a las 20 horas con senior.

Las inscripciones de '3x3 Asturica Basket', el torneo de baloncesto, se podrán cumplimentar y entregar en el Ayuntamiento o en el Polideportivo hasta el 16 de agosto, un día antes de que arranque la prueba deportiva en la Plaza Mayor.

Todo el resto de inscripciones se realizarán en el mostrador al ciudadano del Ayuntamiento, empezando por la XXXVI Vuelta Chapista cuyo plazo finaliza el 14 de agosto. Recordar que esta atividad está reservada para niños entre 7 y 13 años. El 15 de agosto será la Jornada Clasificatoria, en caso de superar más de 40 inscritos, y será obligatoria la asistencia de todo aquel que quiera participar en las diferentes etapas de la Vuelta.

El plazo de la IV Batalla de Porteros será hasta el 17 de agosto, si bien se abrirá otra posibilidad el día que da comienzo la prueba, lunes 20 horas hasta las 10:45 horas.

El XX Torneo de Ajedrez comparte fecha de cierre de inscripción, hasta el 17 de agosto, si bien, no solo se podrán formalizar en el Consistorio, sino también en el correo clubajedrezastorgamail.com y en el 639123058. La inscripción será totalmente obligatoria para este torneo que se jugará en el Casino de Astorga los días 20 y 21 de agosto a partir de las 17:30 horas en las categorías sub 10, sub 12, sub14, sub 18 y absoluto.

El XVIII Torneo Futbol Chapa y el Torneo Pa' Guajes tendrán la inscripción abierta hasta el 22 de agosto en el Ayuntamiento. El Torneo no tiene edad requerida y la edad contemplada para los Juegos Pa' Guajes son los nacidos entre 1960 y 1975.

Por último, al XXI Memorial Perico Alonso puede uno apuntarse hasta el 21 de agosto para este torneo chapista de 'viejas glorias' sin límite de participantes para mayores de 14 años.

Fuera ya del deporte, el Ayuntamiento ofrece este año la posibilidad de que adultos que así lo deseen puedan portar a los gigantes, por lo que se abren listados de participantes del 6 al 17 de agosto hasta las 14:00 horas en el Ayuntamiento, tanto para adultos como para los niños que quieran divertirse siendo cabezudos. Los niños deberán reservar la participación para el 21, 22 o 23 de agosto, días que gigantes y cabezudos van a cada barrio. De escogerse dos días, la segunda elección el niño entraría en reserva para fomentar la máxima participación posible de los diferentes niños inscritos.

El Ayuntamiento también explica que la información e inscripción para los torneos de tenis, tenis mesa y pádel se darán en próximas fechas.