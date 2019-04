Villaquilambre recibe a los campeones del torneo League of Legends de Cyber Havell La asociación Juvenil de Villaquilambre AJ Manadrain promueve la práctica de los E-Sports en nuestra provincia y sus equipos son los mejores a nivel provincial y también en el Nororeste de España LEONOTICIAS León Viernes, 12 abril 2019, 17:25

Siete de los más de 50 asociados de Manadrain forman parte el equipo de jugadores de League of Legends que se hicieron la pasada semana con el torneo de Cyber Havell, un encuentro que lleva 8 años acreditando al mejor equipo de León en esta disciplina

AJ Manadrain es una asociación que promueve la práctica de los E-Sports en nuestra provincia y sus equipos son los mejores a nivel provincial y también en el Nororeste de España. Bajo el nombre de Snakes ULE representan a la Universidad de León en el torneo Nacional de Universidades a nivel nacional.

Desde Manadrain ha explicado al regidor que no sólo se dedican a los E-Sports, sino que ayudan a todos sus componentes a sacar buenas notas, requisito indispensable para participar en los próximos torneos con la asociación. «El compromiso con esto es total, si no aprueban en sus respectivas carreras, bachillerato, ESO…se les ayuda de manera académica pero no pueden participar en los eventos hasta que este apartado no esté solucionado», aseguraba Ricardo de Celis, miembro de la directiva de Manadrain .

E-Sport

Para muchos E-sports son un completo desconocido pero las cifras no mienten, han venido para quedarse. La final del mundial de League of Legends (el juego más puntero de los últimos años) fue vista por 100 millones de personas en directo. En el servidor europeo participan más de 4 millones y medio de jugadores, uno de los componentes de Manadrian, con tan sólo 17 años está entre los 2000 mejores de este servidor de competición en línea