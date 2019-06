Jorge Pérez: «A Lázaro no le va a remorder la conciencia porque no tiene» Un hombre muestra un billete de 50 euros a Lázaro García Bayón. / Peio García El alcalde saliente de Villaquilambre carga contra el concejal de Unión del Pueblo Leonés ya que «todo el mundo sabe cómo es, y los caprichos no son gratis» RUBÉN FARIÑAS Villaquilambre Sábado, 15 junio 2019, 15:00

La cara larga del concejal del Partido Socialista durante toda la sesión era la cara de haberse quedado con la miel en los labios, tras haber logrado la victoria en los urnas, y ver cómo un pacto a cuatro le desbancaba de la alcaldía.

El que era candidato del PSOE a la Alcaldía de Villaquilambre lamentaba la situación y criticaba con dureza la figura de Lázaro García Bayón, quien otorgó dos votos decisivos a Manuel García (PP).

«Este pacto no surge de un programa político. Desconozco de dónde viene, aunque no hay duda de que los intereses de este pacto no son el bienestar y el futuro de Villaquilambre», ha explicado Jorge Pérez.

Sobre Bayón, el exalcalde reconocía que «todo el mundo sabe cómo es Lázaro, desde hace 20 años, no hay más que ver las estrategias y los caprichos, que no son gratis, durante su trayectoria. Sólo benefician a sus intereses».

El que ha sido primer edil de Villaquilambre en los últimos diez meses, y que llegó gracias a una moción de censura planteada, entre otros, por UPL, se mostraba muy crítico con el concejal leonesista: «Deja por el camino a uno de sus concejales, a quien ha obligado a apoyar a Manuel García, aunque es algo que no le va a remorder porque Lázaro no tiene conciencia», ha finalizado.