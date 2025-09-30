Compromiso, formación y futuro: apertura del nuevo curso en la ABA La Academia Básica del Aire y del Espacio inaugura el curso 2025/2026 con 2.100 alumnos en formación

Este martes 30 de septiembre, la Academia Básica del Aire y del Espacio, ha celebrado el solemne Acto de Apertura del Curso Académico 2025/2026.

La ceremonia estuvo presidida por el General Director de Enseñanza del Ejército del Aire y del Espacio, Rafael Saiz Quevedo, acompañado por diversas autoridades civiles y militares que quisieron estar presentes en este inicio de etapa formativa.

El acto comenzó con la interpretación del himno y la bienvenida oficial al nuevo coronel director de la Academia, Óscar Ruiz González, que inicia su andadura al frente del centro en este curso. El Secretario del Centro fue el encargado de dar lectura a la memoria del curso 2024/2025, un repaso detallado de la actividad docente y de las principales metas alcanzadas durante el año anterior. La presentación estuvo acompañada por un vídeo resumen que puso en valor el esfuerzo de profesores y alumnos en la consolidación de la ABA como referente en la enseñanza militar.

Posteriormente, se celebró la entrega de distintivos a los nuevos profesores, tanto civiles como militares, que se incorporan este curso al claustro. Con ello, la Academia refuerza su plantilla docente, que combina experiencia militar con la aportación académica civil en los distintos títulos de Formación Profesional que se imparten en el centro.

«Desde el momento en que vestís el uniforme, vuestra identidad como militares empieza a forjarse« Óscar Ruiz González Coronel

En su intervención, el coronel Óscar Ruiz González destacó que la formación en la ABA es mucho más que una enseñanza técnica o profesional: «Desde el momento en que vestís el uniforme, vuestra identidad como militares empieza a forjarse. La formación que aquí recibís es también ética, personal y al servicio de España».

«Son principios que no se memorizan, se viven y se proyectan en cada decisión, en cada orden y en cada servicio» Óscar Ruiz González Coronel

Subrayó además que los valores de disponibilidad, lealtad, espíritu de equipo y ejemplaridad deben acompañar a cada alumno en su trayectoria, dentro y fuera de la vida castrense: «Son principios que no se memorizan, se viven y se proyectan en cada decisión, en cada orden y en cada servicio».

Nuevo curso académico y especialidades

El curso 2025/2026 arranca con una cifra un poco inferior a la del curso anterior de estudiantes. Un total de 729 alumnos aspiran a ingresar en la Escala de Suboficiales del Ejército del Aire y del Espacio, cursando las seis especialidades fundamentales a través de los cuatro títulos de Técnico Superior de Formación Profesional que ofrece la Academia, en colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Junta de Castilla y León.

A estos se suman aproximadamente 1.100 militares de tropa y marinería, que participarán en programas de acceso y actualización profesional, entre ellos el Programa CONSIGUE+, diseñado para fomentar el desarrollo de competencias y facilitar la transición al mercado laboral mediante titulaciones oficiales de FP. Además, se impartirá formación a los alumnos de la Escala de Suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares y se desarrollará el Curso de Actualización para el Ascenso al empleo de Brigada. En total, más de 2.100 alumnos recibirán formación en la ABA, tanto de manera presencial como en modalidad a distancia.

Hitos del curso 2024/2025

El acto también sirvió para recordar algunos de los hitos del curso pasado, entre ellos la renovación de la certificación PERAM-147, que acredita a la Academia como centro de formación de mantenimiento de aeronaves dentro de los exigentes requisitos de aeronavegabilidad militar.

Asimismo, se destacaron las numerosas actividades complementarias desarrolladas por los alumnos, como conferencias, visitas a empresas, participación en programas de innovación y concursos de emprendimiento, actividades solidarias como las campañas de donación de sangre, y su implicación en la vida cultural y social de la ciudad de León.

«La espina dorsal de las Fuerzas Armadas»

La Unidad de Música de la ABA tuvo un papel destacado en el acto, interpretando diversas piezas durante la ceremonia y cerrando la jornada con el himno de la Academia, que fue recibido con prolongados aplausos por parte de los asistentes.

Finalmente, se declaró inaugurado el nuevo curso académico, subrayando que los alumnos de la ABA son «la espina dorsal de las Fuerzas Armadas», y que su preparación será decisiva para el futuro del Ejército del Aire y del Espacio.