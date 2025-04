Vecinos de Camino de la Cruz: «Esta calle es un peligro»

Alberto P. Castellanos León Viernes, 25 de abril 2025, 08:21 Comenta Compartir

Todos los partidos de la oposición en San Andrés del Rabanedo han apoyado una moción que sólo ha contado con la abstención del equipo de Gobierno sobre el mal estado y el peligro que viven los vecinos de Camino la Cruz en Trobajo del Camino.

Hace más de dos años que las obras de una rotonda cercana en la N-120 ha convertido a esta pequeña calle de medio kilómetro en entrada y salida de cientos de conductores cada día. En apenas unos minutos se comprueba que el nivel de tráfico es inusualmente alto para una vía así, que comienza a sufrir los desperfectos por aguantar tal cantidad de vehículos, algunos muy pesados. Además, a pesar de que se han puesto unos resaltos y unos cojines berlineses para intentar bajar la velocidad de quienes circulan por esta vía a los 30 permitidos, el efecto no se está consiguiendo.

«Nos pusieron esto para que fueran despacín... y nada, pasan por el medio para esquivarlo y pasan a una velocidad. Y sólo hay un paso de cebra. Para cruzar a tirar la basura me las veo y me las deseo. Hay algunos que es exagerado, y eso que pone a 30, y pasan de 60 para arriba, igual a 80. No les debe interesar poner un radar como ponen en otros sitios porque como todo tiene que pasar ahora por aquí», comenta a Leonoticias Rosa María Grande, vecina de Camino la Cruz, junto a los cojines berlineses y un resalto.

Rosa María, junto a la puerta de su vivienda junto a los cojines berlineses colocados en la calzada.

Rosa María continua: «La mitad del tiempo estoy aquí abajo, con este chisme que me pusieron aquí sonando todo el rato. Cuando pasan camiones con remolque parece que tiran la casa. Es una barbaridad, todo lo que diga es poco. Es un sufrimiento pero, ¿qué haces? Y la obra esa va para largo, están parados mucho tiempo».

«¿Y camiones?», reflexiona esta vecina, «por la mañana pasan un montón, largos como trenes. Es alucinante y no toman medidas, que como está la rotonda en obras pues no hacen nada. Ahí pasa un camino que lo podían arreglar para que fuera otra alternativa pero nada, por aquí pasa todo, sólo falta el tren», añade con ironía.

«Hay veces que a mediodía o por la tarde, cuando salen de trabajar, se monta una cola desde el cruce hasta aquí», finaliza Rosa María. Misma reflexión que hace Santos Álvarez, otro vecino de la calle: «La mayor parte de los días en las horas puntas llega hasta el cruce de Trobajo y todo el día es así. Meter o sacar el coche del garaje es una odisea, es imposible. Hay veces que tienes que esperar hasta las 11 de la noche para hacerlo sin problema.»

Santos cruza su calle para tirar la basura, lo que ahora resulta mucho más complicado.

Santos no se muestra muy optimista con los plazos de finalización de la obra causante de sus quebraderos de cabeza: «Hasta que no se acabe la rotonda seguirá siendo igual. Llevamos casi tres años así y no hay movimiento. Luego, los cojines berlineses, se lo pasan por la mitad para pasar más deprisa. Esta calle es un peligro ahora mismo para vivir aquí por el tráfico. Desde que esa rotonda está en obras, esta calle es intransitable».

El vecino también señala otro problema, que ahora será más evidente con la subida de las temperaturas: «Si tienes la casa bien insonorizada bien pero en cuanto abres las ventanas el ruido es terrible. A ver si terminan pronto pero no tiene pinta...«.

A eso hay que añadir un visible deterioro del firme por el paso de numerosos coches y motos, pero sobre todo de grandes camiones que superan el peso que debería soportar una calle convencional como Camino la Cruz.