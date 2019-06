UPL exige que se ejecuten todas las inversiones presupuestadas en San Andrés Los leonesistas, después de comprobar el superávit en el municipio leonés, piden que el «esfuerzo económico» de los ciudadanos se vea reflejado en las calles LEONOTICIAS León Martes, 18 junio 2019, 14:28

El grupo municipal de UPL de San Andrés analiza «con cautela »que el resultado económico municipal del año 2018 sea de 5,4 millones de euros positivos.

«La razón de la cautela es que no podemos dejar de denunciar que ese resultado debería ser menor si se hubieran ejecutado todas las inversiones previstas en el presupuesto, cosa que el equipo de Gobierno del PSOE no ha realizado. Esto se traduce en que los vecinos, con el esfuerzo económico que llevan realizando, no ven mejores servicios en la calle», señalan.

UPL considera que las aceras del municipio «están llenas de hierbas, nos han llegado quejas de que la limpieza no es todo lo deseable que debiera y que lleva a presencia de ratas y cucarachas, y solo basta dar una vuelta por nuestras calles para comprobar esta realidad».

«Cerca del 50% de los contenedores están rotos, cuando no funcionan los pedales, las tapas están rotas o carecen de ellas, y están sucios y malolientes. Y lo que nos parece más deplorable es que no se hayan repuesto utilizando la partida de 30.000 euros que tenía el presupuesto para tal fin», aseveran.

«Queremos hacer visible la situación de los trabajadores que acaban de entrar a trabajar en el servicio de limpieza, a través del Preplan, que no tienen los EPI (equipos de protección individual) necesarios y obligatorios para realizar su trabajo. Esto obedece a la absoluta falta de previsión del Equipo de Gobierno. No se puede entregar los EPIs cuando los operarios ya están trabajando», sostienen.

Por todo esto, la UPL promete trabajar para la ejecución de «todas las inversiones que se presupuestan lo que se reflejará en la mejora de los servicios».