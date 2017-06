Otro lunes sin sol en León por culpa de la violencia machista Imagen de la concentración de este lunes. Un centenar de personas se congrega en la céntrica Plaza de Botines para denunciar la violencia machista y recordar a su última víctima, Encarnación García LEONOTICIAS Lunes, 19 junio 2017, 21:02

Otro lunes sin sol en León por culpa de la violencia machista. Un centenar de personas se ha congregado este lunes en la céntrica Plaza de Botines para denunciar este tipo de violencia y recordar a su última víctima, Encarnación García.

«Estamos aquí otro día más: otra mujer ha sido asesinada. A los años 55 años su marido le ha arrebatado la vida en Las Gabias aumentando así el número de feminicidios a manos del terrorismo machista», se ha recordado antes de guardarun minuto de silencio.

«Hoy, volvemos a las calles, manifestándonos como cada lunes, gritando por todas aquellas que ya no tienen voz, todas aquellas que han sido silenciadas y que ya no pueden gritar. Son ya 54 las mujeres asesinadas este año, 54 voces apagadas. No queremos ni podemos mirar hacia otro lado, cada una de ellas es un motivo por el que seguir luchando unidas, por el que estar hoy aquí», también se ha recordado entre sordos aplausos finales.

«El machismo nos atañe a todos»

Desde la concentración se ha lanzado además una pregunta: «¿Es posible escuchar en las noticias el asesinato de otra mujer a manos de un hombre de su entorno sin que un escalofrío recorra nuestra espalda? Es posible, claro que es posible, gracias a los escasos minutos que los medios de comunicación dedican a las víctimas, gracias a los titulares malintencionados que dicen que las vidas se pierden».

«Gracias a que las noticias sobre terrorismo machista ocupan 30 segundos entre una noticia sobre corrupción y otra sobre una victoria deportiva de un equipo, normalmente masculino. Esto no es justo, pero es común. Y no cambiará sin no nos involucramos, si no ayudamos, si no nos apoyamos. No nos rendiremos, seguimos y seguiremos luchando contra el patriarcado y sus violencias y todas las voces son necesarias para gritar hacer más fuerza», también ha advertido.

Todo ello antes de concluir que «tenemos que ser conscientes de que el machismo nos atañe a todos y a todas, porque a veces es fácil caer en el engaño de que solo merece ser condenado cuando le toca a alguien que conocemos, cuando las violencias machistas ocurren en nuestro entorno. Hasta que eso no pasa, nuestra ajetreada vida lo ocupa todo».