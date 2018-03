'I Foro de Transformación Digital': el futuro está en la anticipación Un instante del foro realizado en leonoticias.tv Representantes de Universidad, BBVA y Aletic debaten en leonoticias.tv sobre la digitalización y sus retos | BBVA implementa análisis de la situación financiera real, previsiones de futuro y soluciones financieras LEONOTICIAS León Lunes, 19 marzo 2018, 12:57

El mundo gira sin descanso hacia la vertiente digital. Sin pausa ese avance se convierte ahora en una transformación vertiginosa. Un escenario que, al mismo tiempo, presenta un amplio número de posibilidades para empresas y clientes.

El 'I Foro sobre Transformación Digital' realizado por leonoticias.tv ha tenido como eje ese impulso digital desde tres puntos de vista, la universidad, las entidades financieras y las empresas tecnológicas.

La 'radiografía digital' del momento presente ha sido realizada por Luis Panizo, profesor titular de Informática de la Universidad de León, Raúl Pérez Uriarte, director Adjunto de Transformación Digital de BBVA y Juan Carlos Rodríguez Fraile, vicepresidente de la Asociación Leonesa de empresas (Aletic).

El Foro ha servido para identificar a una sociedad inmersa en una permanente transformación digital con datos que avalan ese proceso.

«Esta revolución digital está transformando la economía, la sociedad, las relaciones. Es parte muy importante de la economía de hoy en día. El 5,6% del PIB de este país al día de hoy se genera a través de la economía digital y de aquí al 2025 se prevé un punto más adicional. A la vista de esto la importancia en cuando a la economía es básica, es uno de los pilares fundamentales. Estamos bien asentados en cuando a las infraestructuras. Hay 33 millones de accesos en cuanto a la fibra óptica, hay casi 13 millones de hogares con fibra óptica. Luego estamos a la cabeza de Europa en conexiones pero otra cosa es el número de usuarios, donde ahí no tenemos un buen dato», ha asegurado Luis Panizo, profesor titular de Informática de la Universidad de León.

La implantación tecnológica evidencia cambios trascendentales a nivel sectorial. Una transformación que muestra especial incidencia en el terreno de la banca.

«La digitalización nos acompaña a todos, como clientes, como negocio, como empresa. Y lo que estamos ahora dentro del sector financiero es viendo que además existen una serie de elementos normativos, específicos del sector financiero, que evidencian una reducción de márgenes de rentabilidad que hacen que nosotros nos tengamos que replantear el futuro», también ha advertido Raúl Pérez Uriarte, director Adjunto de Transformación Digital de BBVA.

Digitalización en la universidad, en la banca y en la empresa. Digitalización y retos que la Asociación Leonesa de Empresas de Tecnología de la Información y las Comunicaciones afronta (Aletic) asume como reto.

«Avanzamos al ritmo que nos marca la tecnología. La tecnología es presente y va a ser futuro. Y el futuro va a realizar una transformación importante en el sector empresarial, en el sector de la banca, en el personal. La tecnología nos lleva a la cuarta revolución industrial», se recuerda desde Aletic.

La entrada a un nuevo mundo de conectividad ha supuesto fijar estrategias de futuro. Un objetivo en el que el BBVA ha destacado por su previsión y determinación: «El BBVA inició la transformación digital hace ya unos cuantos años y se adelantó a ese cambio de profesionales que precisa un banco. Más que un banco vamos hacia lo que es una empresa digital», se ha remarcado.

Ahora la necesidad de nuevos profesionales vinculados a escenarios tecnológicos, la exigencia empresarial de una mayor especialización y la reconversión universitaria también ha formado parte del foro leonoticias.

Hoy el crecimiento de los entornos digitales avanza de forma paralela a una exigencia en servicio pero también en seguridad. Aspecto éste en el que el BBVA ofrece los más importantes estándares.

«Las nuevas regulaciones y el entorno competitivo en el que vamos, que tiene que ver con los datos de las personas y los negocios y como pueden ir de una empresa a otra y también cual es la protección de esos datos. Esa regulación tiene que ser común para todas las empresas que vayan a actuar. Hay elementos alrededor de la cibeseguridad que tienen que ser muy riguroso sea cualquiera el competidor. Hay normativas que van a ser una gran oportunidad para nosotros y para empresas nuevas y para nuestros clientes», ha mantenido Raúl Pérez Uriarte, director adjunto de Transformación Digital de BBVA.

«El entorno digital no admite segundas oportunidades, si fallas prácticamente estás fuera. E incluso no fallando si no se entiende una funcionalidad tampoco lo usaré. Somos así de exigentes. Estamos inmersos en la sociedad digital y a través del móvil nos está cambiando a las empresas y a las personas», también ha remarcado Pérez Uriarte, en representación del BBVA.

Digitalización, una palabra exigente para las entidades de ahorro y para las propias empresas, según recuerda Aletic: «La digitalización ha agilizado el sentido de la gente y la exigencia a las empresas», concluye.

El presente y el futuro se entremezclan entre sectores. Pero se trata de un cambio que, según se ha recordado en el encuentro de leonoticias, mira con especial incidencia a la banca. «Toda la relación con el banco será a través de un entorno digital», se insiste desde la Universidad de León.

Y en el seno del BBVA no hay dudas al respecto: «Ahora se verán propuestas basadas en sus datos. El banco será como una empresa, llamémosla banco o BBVA, que prestará un servicio y se anticipará. BBVA, por ejemplo, ha creado una herramienta que permite acompañar al cliente en todo el proceso de la compra de vivienda y su desarrollo posterior. Y al mismo tiempo ha desarrollado una aplicación (BBVA Bconomy) te ayuda a marcarte una meta de ahorro y conseguirla».

Una anticipación en los servicios planteada desde BBVA y que hoy que es reconocida y aplaudida por las empresas digitales que precisan y ven en ese elemento una clave de futuro.

Son las conclusiones del 'I Foro sobre Transformación Digital' realizado por leonoticias.tv y que tendrá su prolongación en otras áreas vinculadas a la tecnología.