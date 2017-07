Un contrato «de mierda» para un trabajo «de mierda» con condiciones «de mierda» El 95% de empleos se creó en el sector servicios. / N. Brandón UGT y CCOO aseguran que los datos del paro lamentan la precariedad del empleo que se crea en León y advierten de que están creciendo las desigualdades A. CUBILLAS Martes, 4 julio 2017, 11:41

Un contrato “de mierda” para un trabajo “de mierda” con condiciones “de mierda”. Es, a juicio de los sindicatos, la evolución del empleo en León. Porque ni para CCOO ni para UGT la bajada del paro durante el pasado mes de junio es para celebrar ni denota una mejoría económica de la provincia.

Xoxepe Vega, secretario provincial del CCOO, se pregunta qué clase de empleo se está creando en León. Y la única respuesta que encuentra es un empleo marcado por la precariedad. Porque, según arrojan los datos del Ministerio de Empleo, más del 95% está ligado al sector servicios y sólo el 3,4% de los parados que encontraron empleo lo hicieron con un contrato indefinido.

“Lo que hacemos es repartir la miseria entre muchos porque la riqueza sigue en manos de los mismos. Crece el PIB y la economía pero no llega a la gente”, lamenta Vega, que advierte de que no se está creando una economía real, “algo que ya advertimos que se iba a producir con la reforma laboral y esta estafa financiera. Este es el escenario que querían y el que han conseguido”.

Opinión compartida por su homólogo en UGT, Enrique Reguero, que recuerda que junio es tradicionalmente un mes donde se disparan las contrataciones principales en el sector servicios y donde se pone en relieve que las empresas “están obsesionadas con contratar temporalmente y en precario”.

“Son contratos temporales, a media jornada y que no crean ningún tipo de riqueza ni previsiones de cara al futuro. El PIB de España crece y los beneficios empresariales aumentan pero eso no da como resultado la creación de empleo indefinido. Se reduce el paro pero no la pobreza ni las desigualdades”.

Por todo ello, Reguero insta a derogar las reformas laborales y a impulsar la labor y la vigilancia de la Inspección de Trabajo para evitar “el fraude y la explotación laboral”.