La macrogala contra el cáncer en León termina en escándalo y con «cero euros» para la asociación

Ocurrió el pasado 7 de mayo. Y aunque la fecha pudiera parecer muy lejana en realidad, el eco de su escándalo ha llegado hasta el día de hoy. Entonces miles de personas, como muestran las imágenes de aquella jornada, abarrotando el recinto ferial junto al estadio de fútbol Reino de León. Miles de personas entregadas a un espectáculo que se prometía único porque sobre el escenario estaban artistas de la talla de Carlos Baute, Edurne, Juan Magan, Auryn, Gemeliers o Soraya, además de la reconocidísima Orquesta Panorama.

LOS DATOS 10.000 asistentes La organización reconoció que las ventas superaban con mucho las 5.000 entradas y la cifra se habría duplicado 10 euros la entrada En taquilla el precio de la entrada se elevaba hasta alcanzar los 15 euros 0 euros a la AECC La Asociación Leonesa Contra el Cáncer denuncia que la organización se aprovechó de los leoneses «como lo hicieron los padres de la niña esa de la televisión»

Brazos en alto durante más de dos horas y media los asistentes al espectáculo festejaron un espectáculo cargado de la mejor música, luz y color. Y todo, tal y como se había anunciado en la antesala del evento, por la mejor causa posible: ayudar a la Asociación Española Contra el Cáncer de León.

La organización, a cargo de 4G Producciones y la Orquesta Panorama, según consta en la documentación oficial, superó ampliamente las 5.000 entradas vendidas. En la misma noche de la celebración se estimó que el número de asistentes rondaba los 10.000.

El precio de las entradas, 10 euros en la venta anticipada y 15 en taquilla. En el escenario planteado de ese mismos día con esos 10.000 asistentes, la recaudación podría haber ascendido a 100.000 euros cantidad a la que se sumarían los ingresos en las barras de bar habilitadas en el recinto.

Pero la fórmula solidaria planteada deja abierta la polémica. Meses más tarde aquel recuerdo solidario se ha desvelado como una gran 'tomadura de pelo'. Más de 100.000 teóricos euros ingresados en las arcas y 'cero' euros de donación a la Asociación Española Contra el Cáncer.

«Primero nos dieron largas, no sospechábamos que podría suceder algo así. Esperamos prudentemente, les llamamos, nos comentaban que estaban haciendo sus números y todo para al final decirnos que no cubrieron los gastos, que no facturaron lo suficiente y que por lo tanto no podían darnos nada», ha asegurado este martes Serafín de Abajo, presidente de la AECC León.

«Abusaron de la solidaridad para beneficiarse»

Para este presidente no hay dudas los promotores «son gente que abusa de la solidaridad para beneficiarse ellos, son gente como el caso de los padres de la niña esta que todos hemos visto».

Ahora la Asociación ha cerrado toda posibilidad de acuerdo con los promotores de aquella gala: «Quisieron hacer algo similar en Ponferrada y nos negamos de forma rotunda. Se han aprovechado del bueno nombre de la Asociación y de la generosidad de la gente», ha remarcado este martes.

La Asociación Española Contra el Cáncer en León tenía previsto destinar los ingresos por esta gala a «avanzar en la investigación y en la atención a las personas que sufren cáncer en la ciudad».