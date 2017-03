La Fiscalía advierte de que el asesino de Denise les mentirá, «porque ya lo hecho antes»

“Les va a mentir porque ya lo ha hecho con anterioridad”. Fue la advertencia que este martes le hizo la fiscal Marta Tornadijo a los nueve miembros del tribunal que juzgará a Miguel Ángel Muñoz Blas, el único acusado por el asesinato de la peregrina de Denise Pikka.

Durante la lectura de las calificaciones previas, recordó como Muñoz Blas confesó a las pocas horas de su detención el crimen, relatando con todo lujo de detalles cómo acabó con su vida y donde la enterró, advirtiendo de que “solo la persona que la mató y la enterró podría saber todos esos detalles”.

Tornadijo calificó de “clave” en un proceso judicial la declaración de la víctima señalando que en este caso será clave la información que aporte el cuerpo de Denise a través de los informes forenses y el testimonio tanto de su hermano como de numerosos testigos que acompañaron a Denise durante los últimos días en el Camino de Santiago.

Importante también será la declaración de la peregrina que en 2014 denunció un ataque en las inmediaciones de la casa de Miguel Ángel, hasta donde llegó guiada por unas fechas que había modificado el acusado. La casualidad fue, puntualizó, cuando tras presentar la denuncia las flechas ya no estaban y las gafas de sol que le habían robado estaban en el portón de la vivienda.

A ello se sumarán los informes psiquiátricos en los que demostrará que Miguel Ángel no sufre ningún trastorno psiquiátrico y que cuando mataba a Denise sabía lo que estaba haciendo. “No todas las personas que matan están locas, hay gente que mata simplemente porque es mala”, remarcó la representante fiscal, que recordó además que durante la reconstrucción de los hechos el acusado se jactó de que la policía no hubiera encontrado a Denise si no hubiera sido por su declaración.

Testigo sorpresivo

Ahora bien, continúo, lo que no ocurrirá durante la celebración de este juicio será la aparición de un testigo sospresivo que hubiese visto cómo Miguel Ángel mató a Denise. Sin embargo, la letrada se mostró convencida de que una vez que el jurado valore todas las pruebas “tendrán la misma sensación como si hubiera ese testigo sorpresivo que dijera que yo vi cómo mataron a Denise”.

Para terminar, la Fiscalía, que se mostró convencida de que el jurado emitirá un veredicto de culpabilidad, lamentó que a Denise, una mujer que estaba realizando un gesto de tolerancia como es el de viajar al extranjero a conocer otra cultura, no le dejaron acabar el Camino de Santiago.

“Le arrebataron esa oportunidad como a su familia le arrebataron la posibilidad de seguir disfrutando de ella. La única manera que Denise acabe el Camino es aquí, haciendo justicia y con todas estas pruebas que emitan un veredicto de culpabilidad por haber matado a Denise”, concluyó.