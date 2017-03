La defensa del asesino confeso de Denise asegura que la presión le obligó a inventarse al crimen

El letrado de la defensa, Vicente Prieto, aseguró compartir con Fiscalía y acusación lo “terrible” del hecho y el dolor de la familia si bien recordó que no se puede dar por hecho que ese crimen lo cometió su cliente Miguel Ángel Muñoz.

Porque, según remarcó, su cliente, que en una primera declaración negó los hechos, se vio obligado a confesar el crimen tras derrumbarse anímicamente. Un hecho que le llevó incluso, según apuntó, a “inventarse” la reconstrucción de los hechos “que no cuadran con los informes forenses y las pruebas. El necesita salir de ahí aun sabiendo que iba a ir a la cárcel”.

Durante las calificaciones previas, el letrado pidió a los miembros del jurado situar a todas las partes “en la misma posición” porque, según recordó, no por el hecho de ser funcionario público no les exime y lamentó que se está juzgado a Miguel Ángel a pesar de que no había pruebas concluyentes sobre su culpabilidad.

«Miguel Ángel se inventó el crimen. Llevaba tres días en los calabozos y quería terminar con esa situación aun sabiendo que iría a la cárcel»

Bajo la atenta mirada de su cliente que no perdió detalle de su exposición, el letrado recordó que desde un primer momento Miguel Ángel colaboró con la policía, permitiendo el acceso a su vivienda y la toma de fotografías. “Solo les faltó la casa entera y no encontraron nada”, apuntó el letrado, que aseguró que ya no se podrán llevar la casa porque “casualmente” sufrió un incendio hace unos meses.

Elucubraciones «disfrazas» de pruebas

Miguel Ángel habla con su letrado durante la primera sesión del juicio por el crimen de Denise.

A partir de ese registro, continúa, la policía asegura que tiene indicios sobre la posible participación de Miguel Ángel con indicios como “la falta de un inodoro o la compra de pintura blanca”, relata con ironía el letrado que recuerda que en este caso hay “muchas elucubraciones y muy pocas pruebas”.

Tal fue así que pasaron los meses y nunca procedieron a la detención de su cliente que decidió ir a Asturias a emprender el Camino de Santiago antes de retomar sus estudios. En este punto, el letrado preguntó a los miembros de jurado si sería lógico que una persona que está huyendo se iría a la plaza del pueblo a coger un autobús y más siendo consciente de que tenía vigilancia, saque dinero en un cajero e incluso se deje fotografiar o grabar.

La defensa recuerda que Miguel Ángel colaboró desde un primer momento con la policía que inspeccionó su casa y no encontró nada

Una falta de pruebas que hizo que no se detuviera a Miguel Ángel. Sin embargo, el letrado recordó que es claro que la intervención de un congresista americano ofreciendo ayuda del FBI aceleró la detención de su cliente.

Derrumbe emocional

Tras su detención, el letrado recuerda que su cliente estuvo tres días sin ser asistido por su letrado y niega que Miguel Ángel en el helicóptero le trasladase a un agente que le llevaría hasta el lugar donde había enterrado de Denise.

Es más, asegura que fue ante la insistencia de los agentes cuando Miguel Ángel recordó que meses atrás había apreciado un fuerte hedor a descomposición y putrefacción en el entorno de su vivienda, hasta donde trasladó a los agentes. En cualquier caso, remarca, el acusado en una primera declaración negó el crimen.

«¿Ustedes creen que alguien que huye de la policía se va a coger un bus a la plaza del pueblo y se deja fotografiar?»

En esa segunda declaración, en la que confesó el crimen, Prieto niega que su cliente diese tantos detalles cómo alegan las acusaciones y asegura que ya previamente los agentes le habían trasladado las lesiones que presentaba el cadáver de Denise. Confesión que atribuye al derrumbe emocional del acusado.

El invento

Sobre la reconstrucción de los hechos, asegura que Miguel Ángel “se lo inventó”, algo que se hubiera demostrado si lo hubieran corroborado desde la investigación porque “es impreciso y no cuadra” con el informe de la autopsia, como se aprecia cuando asegura que le cortó las manos con un hacha cuando las pruebas determinaron que fue con una sierra.

“El necesita salir de ahí aun sabiendo que iba a ir a la cárcel”, señaló su letrado, que aseguró al letrado que no encontrarán “más que cinco, como mucho días” pruebas que apunten a la culpabilidad de su cliente.

«No tengo duda alguna de que ustedes van a tener muchas dudas de que Miguel Ángel es el autor de este crimen»

Por último, solicitó a los miembros del jurado que asumieran la carga emocional en la medida de que los hechos que se juzgan son terribles pero que no la dirijan contra su cliente y les emplazó a ser fríos a la hora de analizar los hechos pero sin dejarse llevar.

“Vamos a darle una oportunidad a Miguel Ángel y ver si las pruebas dicen que realmente cometió los actos de los que se le acusan. Os pido razón lógica y sentido común. No tengo duda alguna de que ustedes van a tener muchas dudas de que Miguel Ángel es el autor de este crimen”.