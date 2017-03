El Ayuntamiento de León regulará con un reglamento el registro de parejas de hecho

El Ayuntamiento de León cuenta con un Registro de Uniones de Hecho que ahora quedará regulado mediante un reglamento que ampara a las parejas de hecho de inmigrantes. Ésta ha sido una de las peticiones de los colectivos de inmigrante de León. La concejala de Familia y Bienestar Social, Aurora Baza, informó al Consejo Municipal de Inmigración, celebrado en Espacio Vías, de la próxima aprobación en Pleno de este nuevo reglamento. Éste recoge la sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2016 que indica la forma de acreditar la identidad de la personas extranjera. La inscripción en los registros públicos de parejas de hecho, basadas en la mera convivencia, es cada vez más frecuente y solicitada por la ciudadanía.

De acuerdo con el nuevo reglamento, en el Registro de Uniones de Hecho del Ayuntamiento de León podrá inscribirse la unión que forme una pareja no casada, que conviva en el municipio de León y que cumpla los requisitos especificados en el mismo por parte de ambos miembros: ser mayores de edad o menores emancipados, estar empadronados en el Ayuntamiento, tener descendencia en común o acreditar una convivencia de al menos seis meses, no tener relación de parentesco en línea recta por consanguinidad o adopción, ni colateral por consanguinidad o adopción hasta el segundo grado; no estar ligados por vínculo matrimonial con otra personas o en situación de separación judicial o de hecho y no formar parte con otra personas de una unión de hecho vigente en cualquier otro registro similar. La disolución de la pareja de hecho se producirá por la petición de una o de las dos partes, o fallecimiento.

Premo intercultural

El Consejo Municipal de Inmigración también dio cuenta de la próxima convocatoria de un Premio de Fomento de la Interculturalidad, un proyecto incluido en los objetivos del I Plan Local para la Inclusión Social 2017-2020. Este concurso estará organizado por el Centro Integral de Inmigración (CEMAI) con el objetivo de concienciar a la población sobre el fenómeno migratorio y fomentar la interculturalidad. El Premio de Fomento de la Interculturalidad reconocerá la labor más destacada de algún proyecto a favor de la inclusión de la población inmigrante, ensalzando el valor de la diversidad intercultural como base estructural de una sociedad moderna.

Aurora Baza también recordó que el pasado mes de enero la Junta de Castilla y León reconoció al Centro Municipal de Atención a Inmigrantes (CEMAI) como Centro Integral de Inmigración. El ahora Centro Integral de Inmigración-CEMAI se encuentra en el Centro Cívico del Crucero. El horario de atención al público es lunes, martes, miércoles y viernes de 9.30 a 13.00 horas; los jueves, de 11.00 a 15.00 horas; y los sábados (posibilidad de facilitar espacios para actividades interculturales, de sensibilización y consulados itinerantes) de 9.00 a 21.00 horas. El reconocimiento del CEMAI como Centro Integral de Inmigración tiene una vigencia de tres años, prorrogable tres más.

Un Centro Integral de Inmigración es un espacio intercultural y un instrumento de información especializada, de asesoramiento, participación y aprendizaje destinado a la acogida e integración de las personas inmigrantes.