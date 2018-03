El ministro Soria: «Nunca he tenido una empresa en Panamá»

"Las noticias que me relacionan con Panamá no tienen fundamento. Nunca he tenido una empresa allí". José Manuel Soria ha negado esta tarde haber tenido responsabilidad alguna en la sociedad offshore en la que figura en los llamados 'papeles de Panamá', con la que ha dicho que mantenía una relación "exclusivamente comercial".

En una rueda de prensa celebrada en Lanzarote, el ministro de Industria en funciones ha afirmado que no ha tenido acciones de esa empresa ni ha sido socio, directivo o administrativo, y ha reiterado que ha pedido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional y al Gobierno panameño que investiguen con celeridad por qué aparecen, tanto él como su hermano Luis en esos papeles.

Soria ha explicado que UK Line es una empresa "proveedora de servicios 100 % inglesa que prestaba asistencia en puertos a los barcos que transportaban frutas y verduras fuera de España" y ha negado haber tenido "ninguna relación personal" con ella. De igual forma, ha manifestado que no sabe por qué su nombre aparece en esos papeles y desaparece a los dos meses ni tampoco por qué su hermano figura como director de esa sociedad a partir de 1995, unas cuestiones que espera que aclaren la justicia española y las autoridades panameñas.

Implicación de su hermano

El nombre del ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, es el último que aparece en los 'papeles de Panamá'. Soria habría sido administrador, durante dos meses en 1992, de una sociedad offshore registrada en Bahamas, según El Confidencial y La Sexta, que han publicado los documentos junto al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Según los documentos dados a conocer este lunes, el 3 de septiembre de 1992, el controvertido bufete Mossack Fonseca registró la sociedad UK Lines Limited en Bahamas e inscribió como administradores de la misma a Tomás Poggio, Méndez Fernández de Lugo y José Manuel Soria.

Sin embargo, el nombre del hoy ministro se borra de los documentos poco después, en noviembre de ese mismo año. El bufete solicitó cambiar a los administradores de la compañía ya que uno de ellos "había sido nombrado de forma errónea". Así, José Manuel Soria fue sustituido por su hermano Luis Alberto en la empresa, que se disolvió en marzo de 1995, poco antes de que el popular entrara en política.

¿Dimisión?

Nada más conocerse la noticia, el líder del PSOE Pedro Sánchez pedía su dimisión en las redes sociales.

El ministro Soria aparece en los #panamapapers. El ejemplo a seguir es el del primer ministro islandés Sigmundur David Gunnlaugsson. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 11 de abril de 2016

Poco después era IU, quien se sumaba a la petición mientras que Ciudadanos reclamaba la comparecencia de Rajoy para que explique si apoya al ministro.

Su compañero en el Gobierno y titular de Exteriores ha apoyado públicamente al ministro Soria. "No tengo la menor razón para dudar de él", ha asegurado José Manuel García-Margallo. "Ha dicho que no ha figurado nunca como directivo de una empresa, que tenía relación comercial con otra empresa canaria. Parece que el propio despacho de abogados asumió que eso era un error (haber figurado dos meses como director) y lo retiró".