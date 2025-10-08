leonoticias - Noticias de León y provincia

La Universidad de la Experiencia con más de mil alumnos en la provincia de León

Este miércoles se ha inaugurado el curso académico para «promover un envejecimiento activo»

León

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:44

Este miércoles ha sido inaugurado el curso académico 2025-2026 del Programa Interuniversitario de la Experiencia, que contará con más de un millar de alumnos en la provincia de León.

El objetivo de esta iniciativa que cada año reúne más estudiantes es «promover un envejecimiento activo ofreciendo a las personas mayores acceso a la cultura, la ciencia y la vida social», según el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego.

Este curso, el programa reúne a 1.077 alumnos en las sedes de León, Ponferrada y Astorga, además de los participantes en las sedes online de Cistierna, Sahagún y Villablino, lo que refleja un aumento significativo respecto al curso pasado y confirma el creciente interés por esta oferta formativa y cultural.

