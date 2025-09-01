La ULE desarrollará campaña de divulgación y actividades formativas sobre la donación de sangre A través de un convenio con Fundaspe y la Hermandad leonesa

La rectora de la Universidad de León, Nuria González, y Martín Manceñido, como presidente de Donantes de Sangre y en representación de Fundaspe, firman un convenio de colaboración.

La Universidad de León firmó hoy un convenio marco de colaboración con la Fundación para el Fomento Global de la Donación Altruista de España, Fundaspe, y con la Hermandad de Donantes de Sangre para impulsar la concienciación y el fomento de la donación altruista en todas sus formas: sangre, plasma, médula ósea, tejidos, órganos y células madre.

El acuerdo implica el compromiso de la comunidad universitaria con un gesto que salva vidas, según destacó la rectora, Nuria González, quien señaló que el objetivo de esta firma es agilizar los futuros proyectos conjuntos destinados a fomentar y concienciar sobre la donación altruista.

Entre las actuaciones previstas se encuentran campañas de divulgación y concienciación además de actividades formativas como jornadas, congresos o cursos de extensión universitaria. El convenio contempla además la colaboración de la ULE en la difusión de las campañas de Fundaspe y Donantes de Sangre de León a través de los canales de comunicación institucionales.

«Diaria y constante»

Martín Manceñido, representante de Fundaspe y de la Hermandad de Donantes de Sangre, subrayó la importancia de la implicación de la Universidad de León para promover la donación entre la sociedad y recordó que la donación no admite ni parones ni vacaciones, al igual que la necesidad de sangre, que es «diaria y constante» y subrayó que en las áreas sanitarias de León y Bierzo se consumen unas 50 bolsas cada jornada, procedentes de donaciones altruistas.

«España debe avanzar hacia la autosuficiencia también en plasma, como ya lo es en sangre, fomentando la práctica de la plasmaféresis», destacó Manceñido, que, al igual que la rectora, lanzó un mensaje a la comunidad universitaria y a la sociedad leonesa en general para participar activamente en las iniciativas de donación altruista, hacerse donante y contribuir con su solidaridad a salvar vidas.