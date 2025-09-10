La ULE beca a 70 estudiantes por su excelencia deportiva La universidad también reconoció a las subcampeonas de Europa de balonmano en el torneo continental universitario celebrado en julio

El pabellón Hansi Rodríguez ha sido el escenario escogido por la Universidad de León para reconocer y felicitar a las integrantes del equipo de balonmano femenino ULE tras alzarse con la plata el pasado mes de julio en el Campeonato Europeo Universitario.

Un acto presidido por la rectora de la Universidad de León, Nuria González, que calificó de «sobresaliente» la actuación realizada por las jugadoras bajo la dirección técnica de Leo Álvarez en Portugal, donde demostraron un nivel competitivo altísimo, «superando con carácter, esfuerzo y talento a rivales de la élite del balonmano universitario europeo».

Demostrando, continuó la rectora, que estas jugadoras son capaces de todo. «Convertiros en subcampeonas de Europa es fruto del compromiso, de la lucha y del espíritu de equipo, pero también de los valores que habéis demostrado dentro y fuera de la pista: disciplina, esfuerzo compartido y juego limpio. Enhorabuena en mayúsculas a vosotras y a todas las personas que han contribuido a hacer posible este logro».

70 becas de excelencia deportiva

Un acto que también sirvió para felicitar a los 70 estudiantes beneficiarios de una de las becas de excelencia deportiva, así como a los 13 deportistas de alto nivel que han obtenido una beca de alojamiento en el Colegio Mayor de la Universidad. Todos ellos, destacó González, son ejemplo de que es posible compaginar rendimiento académico con la entrega y la pasión que exige la alta competición.

«Cada una de estas becas es una muestra tangible del compromiso de la Universidad de León con sus deportistas, con su formación y con su futuro», destacó González, que remarcó la apuesta decidida de la Universidad por la promoción y la práctica del deporte como un motor de crecimiento personal y académico.

Al fin de cuentas, continuó, el deporte es educación en valores como el esfuerzo, respeto, compañerismo y superación. «De ahí esa apuesta que se traduce en programas, instalaciones, becas y, sobre todo, en el reconocimiento a quienes representan, con su esfuerzo y talento, lo mejor de nuestra institución».

En los últimos 25 años, han sido más de 400 los jóvenes beneficiados por una beca de excelencia deportiva académica y más de 700 estudiantes han llevado el nombre de la Universidad de León a Campeonatos de España Universitarios con más de 1.000 participaciones y con excelentes resultados.

Por su parte, el vicerrector de Estudiantes, Cultura y Deportes, Diego Soto, que incidió en cómo el deporte forma parte de la esencia de la institución académica y de la formación superior, forjando caracteres que perdurarán para toda la vida, con una inversión anual que supera los 200.000 euros.

Durante el acto se procedió a la entrega de un pin de la Universidad a cada los componentes del equipo femenino de balonmano que, a través de su capitana Cecilia, agradeció la confianza depositada en ellas para llevarlas al europeo y trasladó el orgullo de todas y cada una de las jugadoras de representar a la ULE y llevar su nombre a lo más alto.

