El programa Ralbar de la ULE se consolida como motor de dinamización rural con más de 60 proyectos en cinco años La colaboración con la Fundación Banco Sabadell llevó este verano el talento de los universitarios a 13 zonas rurales

Leonoticias León Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:45 Comenta Compartir

Historia, juegos tradicionales, patrimonio, primeros auxilios, actividad física, igualdad o ciberseguridad fueron de las temáticas que el Programa Ralbar de la Universidad de León y la Fundación Banco Sabadell llevó a los pueblos de León en su quinta edición con un total 13 proyectos que, sumados a los de las cuatro ediciones anteriores, suman 61 y los consolidan como un motor de dinamización del medio rural.

La rectora de la ULE, Nuria González, aseguró este lunes que el Programa Ralbar es ya «un proyecto de referencia, capaz de activar social, económica y culturalmente nuestra provincia» y una muestra de «cómo el talento universitario puede generar un impacto real en los pueblos, aportando soluciones, creatividad y energía allí donde más se necesitan».

Los proyectos de este verano se desarrollaron en localidades como la Ercina, Cuadros, Acebedo o La Pola de Gordón, aunque algunos de ellos tuvieron que reorientar su planificación inicial debido a que los municipios se vieron afectados por los incendios forestales de este verano, lo que, según la rectora, «demuestra una gran resiliencia y madurez para convertir las dificultades en nuevas oportunidades de aprendizaje».

Por su parte, la directora comercial regional de la Fundación Banco Sabadell, Camino Quiñones, aseguró que Ralbar «es mucho más que un programa académico», al tratarse de «una iniciativa que conecta universidad y territorio» en un ejemplo de que «cuando se unen esfuerzos, se es capaz de generar un impacto real».

En la presentación de los resultados de esta edición participó también la vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social, Raquel Domínguez, que fue coordinadora del Programa Ralbal desde la primera edición, para la que la iniciativa «es más que unas prácticas o un proyecto académico» y supone «una apuesta por la revitalización del medio rural» que «refuerza el compromiso de la Universidad de León con su entorno más cercano».

Domínguez agradeció el «esfuerzo y la creatividad» de los estudiantes y también la labor y el «reto» asumido por las entidades colaboradoras que tutelaron los proyectos. «Ralbar consolida el compromiso y el apego al territorio», afirmó, y, como muestra está la experiencia del tutor de la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga que en su día fue uno de los estudiantes que participó en el programa.

Desde 2021, la Universidad de León, en colaboración con la Fundación Banco Sabadell, pone en marcha el Programa Ralbar que, según la coordinadora del proyecto en la ULE, Ana Vázquez, «no es solo un programa de becas», sino un espacio «donde la universidad se encuentra con la realidad, donde la teoría se convierte en práctica y donde los conocimientos de los estudiantes generan un impacto tangible en la vida de las personas».

Temas

Universidad de León