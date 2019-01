La 'piragua' narra la historia del viaje de una patera desde Senegal a España Imagen de un fotograma de la película. 'La pirogue' (La piragua) se proyectará el jueves 17 de enero a las 20:15 horas en el Albéitar, encuadrada en el ciclo de cine africano LEONOTICIAS León Miércoles, 16 enero 2019, 18:08

En el marco del Ciclo sobre Cine Africano actual que el Área de Actividades Culturales de la ULE lleva desarrollando desde el pasado año, el jueves 17 de enero se proyectará la película titulada 'La pirogue' (Senegal – 2012 – 87 minutos), dirigida por Moussa Touré, que se podrá ver de forma gratuita en el Teatro El Albéitar, a las 20:15 horas.

La película nos cuenta una historia centrada en un pueblo de pescadores en las afueras de Dakar, del cual parten muchas piraguas. Luego de una travesía que puede resultar asesina, las embarcaciones o cayucos llegan a las islas Canarias en territorio español.

El protagonista es Baye Laye, capitán de una embarcación de pesca, que conoce bien el mar y no desea partir, pero no tiene alternativa y deberá llevar a España a treinta hombres que no se entienden entre ellos, algunos de los cuales nunca han visto el océano ni sable nadar, y además ninguno sabe en realidad lo que les espera.

El productor Eric Névé tardó tres años en convencer a Moussa Touré para que dirigiera 'La Pirogue'. Touré además asesoró a los guionistas a lo largo de las dos fases sucesivas de escritura a las que se sometieron. Hay que apuntar que el director conoce bien el tema, y ha declarado haber tratado con algunos muchos senegaleses que han vivido la experiencia de esa peligrosa travesía.

Para trasladar el miedo y la duda que despierta el viaje, Moussa Touré estuvo ensayando en alta mar dos meses, con los actores embarcados en una piragua. El rodaje se hizo finalmente en una piscina natural frente a la costa de Senegal, pero Moussa Touré modificó ciertos elementos para desconcertar a los actores y conseguir asís que se leyera el miedo y la duda en la expresión del rostro.

La entrada será gratuita hasta completar el aforo, y las invitaciones se podrán recoger de la taquilla a partir de las 20 horas.