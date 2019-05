La muestra fotográfica 'La ira escondida' visibiliza la Esclerosis Mútiple en la ULE Imagen de la exposición. La serie 'La ira escondida' de Dorothy-Shoes, fotógrafa francesa afectada por la enfermedad, ha presentado la muestra en la Facultad de Educación LEONOTICIAS León Miércoles, 22 mayo 2019, 17:45

«No necesitamos ser visibles para saber que tenemos la enfermedad. A mí no se me nota, pero la tengo y la padezco, es una enfermedad muy dura y cruel». María Isabel Prieto, presidenta de la Asociación de Esclerosis Múltiple explicaba así la necesidad de concienciar y visibilizar los efectos que produce esta enfermedad, a través de iniciativas como la exposición fotográfica 'La ira escondida', inaugurada en la Facultad de Educación de la ULE, donde estará hasta el próximo 31 de mayo.

Isidoro Martínez, Vicerrector de Responsabilidad Social, Cultura y Deportes, ha subrayado que la muestra supone la antesala de la celebración el día 30 de mayo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, jornada en la que también se realizarán actividades en la campa de la Escuela de Industriales «donde cualquiera podrá participar y comprobar, a través de un simulador específico, los efectos de la Esclerosis Múltiple. La exposición trata de visibilizar esos efectos y este vicerrectorado tiene la obligación moral de participar activamente en este tipo de iniciativas de concienciación, sensibilización y visualización».

Al acto de inauguración han asistido diversos representantes institucionales como Aurora Baza, concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de León, Manuela García, diputada delegada para Educación de la Diputación Provincial, Ana de Caso, Vicedecana de la Facultad de Educación y José Luis Burón, Gerente del Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE). Todos ellos han destacado la importancia de colaborar con la Asociación de Esclerosis Múltiple para sensibilizar a la sociedad de lo que supone la vida diaria para una persona enferma, así como en conocer la visión que tiene el paciente «porque en ocasiones incidimos en algo que para la persona afectada y sus familiares es menos importante, y eso es básico que los conozcamos desde el ámbito sanitario», destacó José Luis Burón durante su intervención.

La exposición 'Colèress Planquées' recoge el trabajo de la artista francesa Dorothy-Shoes, afectada de esclerosis múltiple, y que podrá ser visitada hasta el próximo 31 de mayo en la planta baja del centro académico. Dorothy-Shoes, una fotógrafa de 40 años que desde hace ocho está afectada de esclerosis múltiple. Sus series fotográficas más importantes son las que ha realizado sobre las salinas en el desierto de Atacama, la actividad en varias cárceles francesas, la pobreza en la India o la vida en algunos barrios de la ciudad de París. A raíz del diagnóstico centró su actividad de fotógrafa en demostrar el impacto que tiene la enfermedad en su vida. Como ella misma explica a través de un escrito de presentación de la colección: «me quedaban dos opciones, inundar mi almohada con lágrimas o luchar con mis propias armas. Pronto me di cuenta de mi suerte. Como artista poseo la más eficiente de las armas: el poder de transformar. La idea era convertir un veredicto intimidante y terrible en material creativo».