Dibujo del cartel de las I jornadas.

II Jornada 'Género, Diversidad Sexual y Derechos' de la Universidad de León

Tendrá lugar el 30 de septiembre en la Facultad de Educación

Domingo, 28 de septiembre 2025, 16:10

La II jornada 'Género, Diversidad Sexual y Derechos' de la Universidad de León se dedica este año la violencia vicaria y los menores huérfanos bajo el título 'Infancias rotas por la violencia de género: violencia vicaria y menores huérfanos y huérfanas'.

La cita se desarrollará en el salón de Grados de la Facultad de Educación el próximo martes, 30 de septiembre, a partir de las 16.30 horas y estará coordinada por Jessica Martínez Sánchez, jefa de la Unidad de coordinación contra la violencia sobre la mujer de Castilla y León. Además, reunirá a profesionales, juristas y activistas comprometidas con la defensa de los derechos de la infancia y la erradicación de la violencia de género.

La jornada comenzará con la intervención de Isabel Gallardo Sánchez e Itziar Prats Fernández, creadoras y fundadoras del proyecto educativo El latido de las mariposas, quienes abordarán la importancia de la educación y la conciencia social con la ponencia 'El latido de las mariposas depende de nuestra actitud'.

Fundación mujeres

Después tomará la palabra Marisa Soleto Ávila, directora de la Fundación Mujeres, que presentará las 'Propuestas del Fondo de Becas Soledad Cazorla para la protección y la reparación del daño de huérfanos y huérfanas de la violencia de género', una iniciativa pionera que ofrece apoyo y oportunidades educativas a quienes han perdido a su madre por violencia machista.

El análisis jurídico de esta problemática llegará de la mano de Rosa María Gil López, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, quien ofrecerá claves legales y normativas para reforzar la protección a las víctimas.

El turno de ponencias se cerrará con Andrea Cabezas Mateos, presidenta de la Asociación Stop Violencia Vicaria, con una charla titulada 'Violencia vicaria: cuando el Estado falla, la infancia paga', que pondrá el foco en las carencias del sistema institucional y sus consecuencias en la vida de los menores afectados.

La jornada, organizada por la Defensoría de la Comunidad Universitaria y la Unidad de Igualdad de la Universidad de León, cuenta con la colaboración de la Facultad de Educación. La asistencia es gratuita y está abierta a toda la ciudadanía interesada, previa inscripción.

