El Instituto de Humanismo de la ULE retoma el ciclo de Conferencias 'De Grecia y Roma a nuestros días' La historiadora Vanessa Jimeno ofrecerá una ponencia sobre el eremitismo en la Fundación Sierra Pambley

Leonoticias León Sábado, 20 de septiembre 2025, 12:13

El Instituto de Humanismo y Tradición Clásica de la Universidad de León retomará el próximo martes, 30 de septiembre, su ciclo de Conferencias 'De Grecia y Roma a nuestros días. La herencia clásica de Occidente' con la ponencia de la doctora Vanessa Jimeno, reconocida historiadora del arte y especialista en arquitectura excavada medieval.

El acto tendrá lugar en la sede de la Fundación Sierra Pambley de León el 30 de septiembre a las 19.30 horas y la investigadora estará acompañada por la secretaria del Instituto y profesora del área de Historia Contemporánea de la ULE, Beatriz García Prieto.

Bajo el título 'El eremitismo: un fenómeno de largo recorrido. De la Antigüedad al Rey Planeta', la conferencia explorará el desarrollo del eremitismo cristiano desde sus orígenes en Mesopotamia, Siria, Egipto y Capadocia, hasta su representación en el arte y la arquitectura del siglo XVI. La doctora Jimeno abordará figuras clave como san Antonio abad, santa María egipcíaca y san Pablo ermitaño, así como el impacto de las peregrinaciones, la literatura apologética y las migraciones monásticas en la difusión de esta forma de vida espiritual.

La ponencia también analizará cómo el interés por el ascetismo se mantuvo vivo incluso tras su prohibición en el Concilio de Trento, reflejándose en obras artísticas adquiridas por Felipe VI para el Palacio del Buen Retiro, y en la construcción de ermitas dedicadas a santos anacoretas.

La conferencia forma parte del ciclo 'De Grecia y Roma a nuestros días. La herencia clásica de Oriente' que a lo largo del año programa cerca de una decena de conferencias con el propósito de reivindicar la relevancia del humanismo y las humanidades en el mundo actual donde impera la tecnología, las redes sociales y la inmediatez de la Inteligencia Artificial.

La siguiente conferencia tendrá lugar en octubre bajo el título 'Shakespeare y el mundo clásico grecorromano', y correrá a cargo del catedrático de Lengua y Literatura inglesa de la Universidad de León, José Luis Chamosa.

