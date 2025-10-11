La Facultad de Filosofía acoge una conferencia sobre los paisajes de Marte La conferencia correrá a cargo del profesor Miguel Ángel de Pablo, experto en geología planetaria de la Universidad de Alcalá, que compartirá sus investigaciones sobre la evolución del paisaje marciano

El departamento de Geografía y Geología de la Universidad de León (ULE) ha organizado una conferencia titulada 'Los paisajes de Marte: origen, evolución y análogos terrestres', que se celebrará el miércoles 15 de octubre a las 10:00 horas en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras. La charla será impartida por Miguel Ángel de Pablo, profesor titular del Departamento de Geología, Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de Alcalá, reconocido especialista en el estudio del planeta rojo.

El profesor De Pablo cuenta con dos tesis doctorales centradas en Marte y una amplia trayectoria investigadora sobre la evolución de la superficie marciana. Además, ha participado en diversas investigaciones desarrolladas en la Antártida y otras regiones terrestres, cuyos resultados permiten comprender mejor los procesos que modelan los paisajes de Marte.

Esta conferencia, organizada en el marco de las actividades de divulgación del departamento de Geografía y Geología de la ULE, ofrece una oportunidad para conocer los últimos avances en la investigación planetaria y descubrir las conexiones entre los ambientes marcianos y sus equivalentes en la Tierra. La entrada es libre hasta completar aforo.

