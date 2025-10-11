leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Facultad de Filosofía acoge una conferencia sobre los paisajes de Marte

La conferencia correrá a cargo del profesor Miguel Ángel de Pablo, experto en geología planetaria de la Universidad de Alcalá, que compartirá sus investigaciones sobre la evolución del paisaje marciano

Leonoticias

Leonoticias

León

Sábado, 11 de octubre 2025, 13:11

Comenta

El departamento de Geografía y Geología de la Universidad de León (ULE) ha organizado una conferencia titulada 'Los paisajes de Marte: origen, evolución y análogos terrestres', que se celebrará el miércoles 15 de octubre a las 10:00 horas en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras. La charla será impartida por Miguel Ángel de Pablo, profesor titular del Departamento de Geología, Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de Alcalá, reconocido especialista en el estudio del planeta rojo.

El profesor De Pablo cuenta con dos tesis doctorales centradas en Marte y una amplia trayectoria investigadora sobre la evolución de la superficie marciana. Además, ha participado en diversas investigaciones desarrolladas en la Antártida y otras regiones terrestres, cuyos resultados permiten comprender mejor los procesos que modelan los paisajes de Marte.

Esta conferencia, organizada en el marco de las actividades de divulgación del departamento de Geografía y Geología de la ULE, ofrece una oportunidad para conocer los últimos avances en la investigación planetaria y descubrir las conexiones entre los ambientes marcianos y sus equivalentes en la Tierra. La entrada es libre hasta completar aforo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de Santander se graba conduciendo a 261 kilómetros por hora en León
  2. 2 Golpe a la caza ilegal en León: cuatro identificados por irregularidades en cotos
  3. 3 Tiendas y supermercados que abrirán en León el lunes 13 de octubre
  4. 4 El «sorprendente» cráneo hallado en 1998 en un pueblo de León: «Hay algo mágico detrás»
  5. 5 Paros de dos horas, huelga estudiantil y general y manifestación: León sale a la calle el 15 de octubre
  6. 6 La emotiva despedida de una vaca a su ternera tras un ataque de lobos en León
  7. 7 Dos barrios de León sumarán 129 nuevas viviendas
  8. 8 Atropellan a una mujer de 70 años a la entrada de un centro comercial de León
  9. 9 La Cultural, ¿ante el descenso más caro de la década?
  10. 10 Todas las categorías profesionales de Sacyl cobrarán los sábados con carácter retroactivo desde enero de 2024

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La Facultad de Filosofía acoge una conferencia sobre los paisajes de Marte

La Facultad de Filosofía acoge una conferencia sobre los paisajes de Marte