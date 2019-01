El centro de idiomas de la ULE abre la matrícula para el segundo cuatrimestre Además de cursos en nueve lenguas extranjeras, también se ofrecen los que sirven para preparar los más conocidos exámenes de certificación, y los 'superintensivos' LEONOTICIAS León Jueves, 10 enero 2019, 14:20

El Centro de Idiomas de la Universidad de León (ULE) ha abierto el plazo de matrícula para el segundo cuatrimestre del presente curso académico 2018-19 (de febrero a junio de 2019), para los idiomas extranjeros que se imparten en el marco de una amplia y variada oferta que se pone a disposición de toda la sociedad leonesa, y que se completa además con los cursos superintensivos y los de preparación para los exámenes TOEIC, OXFORD, TOELF, CAMBRIDGE FIRST, y acreditaciones IELTS y ACLES.

En total son nueve los idiomas, (inglés, francés, alemán, portugués, japonés, italiano, árabe, ruso y chino), que se ponen a disposición de cualquier persona (forme o no parte de la comunidad universitaria), que quiera iniciar, mejorar o perfeccionar sus conocimientos en alguno de ellos. Las clases de estos cursos cuatrimestrales contemplan tres horas por semana (48 horas lectivas en total), darán comienzo en febrero y se prolongarán hasta el mes de junio.

Preparación de pruebas

Para quienes tengan la intención de presentarse a alguno de los más conocidos exámenes de certificación, el Centro de Idiomas ha dispuesto unos cursos que tienen una duración de entre 15 y 40 horas, y están centrados en la mecánica, familiarización y resultados específicos para las pruebas TOEIC (Test of English for International Communication), OXFORD (Oxford Test of English), CAMBRIDGE FIRST y las acreditaciones IELTS (International English Language Testing System), TOEFL (Test of English as a Foreign Language) y ACLES.

Superintensivos

Se trata de cursos trimestrales de 96 horas, con tres convocatorias anuales (de octubre a diciembre, de enero a febrero y de abril a junio). Es una modalidad pensada para aquellas personas que deseen concentrar todo el aprendizaje en pocos meses, o para aquellos que necesiten adquirir un nivel determinado en un periodo corto de tiempo. Las clases serán de 3 horas diarias, de lunes a viernes, hasta completar 15 horas a la semana.

Es importante apuntar que al final de cada curso se entregará a los alumnos un certificado de aprovechamiento en el que se especificará la duración del curso y la calificación obtenida. Para ello hay que cumplir con el requisito de asistir al menos al 90% de las horas lectivas.