Preparación de uno de los talleres.

La 'Caravana Biometac' acercará la ciencia a cuatro pueblos de León este otoño

Se trata de una iniciativa de la ULE que desarrolla actividades divulgativas en varias localidades de la provincia

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:53

La Universidad de León (ULE) pone en marcha este otoño la segunda edición de la 'Caravana Biometac', una iniciativa del Grupo de Innovación Docente BIOMETAC que acerca la ciencia y la universidad a diferentes localidades de la provincia mediante actividades divulgativas y participativas.

Tras el éxito de la primera edición en 2024, la Caravana Biometac recorrerá este año cuatro municipios rurales: Crémenes, Bembibre, Llamas de la Ribera y Zotes del Páramo. En cada parada, profesorado y estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales organizarán talleres gratuitos y abiertos a todo el público, dirigidos a personas de todas las edades.

Los talleres girarán en torno a temas de gran actualidad relacionados con alimentación, salud y medio ambiente, siempre con un enfoque práctico y cercano.

Localidades y días

La primera cita será el sábado 27 de septiembre en Argovejo (municipio de Crémenes). El calendario continuará en Bembibre (3 de octubre), Llamas de la Ribera (10 de octubre) y Zotes del Páramo (24 de octubre).

El proyecto busca fortalecer los lazos entre la universidad y la sociedad, llevando el conocimiento científico a entornos rurales y fomentando el diálogo entre estudiantes, profesorado y ciudadanía.

Los talleres previstos para este otoño por la Caravana Biometac II son los siguientes:

1. Adentrándonos en la fisiología: si no lo ves, coloréalo.

2. Superbacterias: la pandemia silenciosa.

3. Sonidos de la fauna en un mundo cambiante.

4. Descubriendo la relación entre la botánica, la geología y la tradición.

5. De la tierra a la mesa pasando por el laboratorio: análisis de calidad de alimentos.

6. Entrelazando ciencias: un enfoque multidisciplinario en antropología forense.

7. El fuego con los cuatro sentidos: ver, oír, tocar y oler.

