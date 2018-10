La ULE acoge el XXI encuentro estatl de defensores universitarios Foto de familia de los representantes de Defensorías de universidades que participan en el foro. Un total de 52 representantes Defensorías de universidades participan en el Centro de Idiomas de este foro inaugurado hoy por el Rector, Juan Francisco García Marín LEONOTICIAS León Jueves, 18 octubre 2018, 12:00

Juan Francisco García Marín, Rector de la ULE, ha presidido este jueves en el Centro de Idiomas de la ULE de la apertura de la segunda jornada del XXI Encuentro Estatal de Defensores Universitarios españoles, que reúne en León a 52 representantes de las Defensorías de las universidades públicas y privadas españolas. Acompañado de Antonio Ángel Ruiz, presidente de la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios, y Paulino Pardo, Defensor Universitario de la ULE, el Rector ha destacado que la figura del Defensor dentro de las universidades «no es que sea importante, sino fundamental para resolver los muchos problemas que se suceden a diario dentro de la universidad. Vuestro trabajo es clave y requiere, sin duda, mucho esfuerzo en ocasiones sin horarios».

El encuentro se inició este miércoles en el Paraninfo Gordón Ordás de El Albéitar con una sesión sobre 'El miedo ante la presentación de una queja: posibles consecuencias por la ausencia de confidencialidad'. Durante la jornada de hoy Juan Campal, primer Defensor Universitario a nivel nacional elegido en 1987, Leandro Rodríguez y José Ángel Contreras, directores de los servicios de Inspección de las universidades de Burgos y León, respectivamente, analizarán la relación institucional de las Defensorías con los Servicios de Inspección Universitarios, el Defensor del Pueblo y otras figuras homólogas autonómicas, y por la tarde Antonio Ángel Ruiz coordinará una mesa de trabajo sobre la imagen pública de la Universidad en la que participarán los defensores de las universidades de Almería, Europea Miguel de Cervantes, Granada y Rey Juan Carlos. El programa –que incluye visitas guiadas al casco histórico de la ciudad y una recepción en el Ayuntamiento de León hoy a las 13 horas- concluirá con la celebración de la Asamblea de la Confederación Española de Defensores Universitarios que se celebrará el mañana viernes a las 9:30 horas en el Centro de Idiomas de la ULE.

Sede del encuentro en 2019

El pasado mes de junio la ULE fue fue confirmada como sede oficial del próximo Congreso Internacional de las Defensorías de Europa y Norteamérica, auspiciado por las organizaciones internacionales ENOHE (European Network for Ombuds in Higher Education, ACCUO (Association of Canadian College and University Ombudspersons y la AOUCC (Association des ombudsmans des universités et collèges du Canada).

La decisión se adoptó en el Decimocuarto Congreso de la ENOHE y Segundo Congreso Conjunto ENOHE / ACCUO, que se celebró de 6 a 8 de junio en la High School Yards, de la Universidad de Edimburgo (sede del Edinburgh Centre for Carbon Innovation - ECCI), bajo el título 'Strategies for Enhanced Policies and Effective Operations'. El encuentro europeo se celebrará en León en 2019.

Paulino Pardo explicaba entonces que una de las razones principales por las que fue elegida la ULE para albergar este evento internacional fue el hecho de que «en su ámbito es la Defensoría más antigua de España y Europa, ha participado en ENOHE desde sus inicios, y además cuenta en su Junta Directiva con la representación de la profesora Marta Elena Alonso de la Varga».

También fue importante el hecho de que forma parte desde sus inicios tanto de la española CEDU (Conferencia Estatal de Defensores Universitarios) como de las otras dos organizaciones regionales iberoamericanas (REDDU, Red de Defensores, Procuradores y Titulares de Organismos de Defensa de los Derechos Universitarios y RIDU, Red Iberoamericana de Defensorías Universitarias).