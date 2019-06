Xiaomi sigue firme con su fórmula de más por menos La china presenta el Mi 9T con el que seguir dominando la gama media, una pulsera deportiva, un nuevo patinete y unos auriculares inalámbricos para competir con Apple ISAAC ASENJO Madrid Miércoles, 12 junio 2019, 14:45

El actual rey de la gama media continúa firme con su fórmula de más por menos. Xiaomi no suele quedarse corto en sus presentaciones y aprovecha los eventos para sacar a la luz más de un producto. En el caso de este miércoles en Madrid han sido cuatro: un teléfono con el que seguir dominando entre los terminales de menos de 400 euros, una pulsera deportiva, una nueva versión de su patinete eléctrico estrella y unos auriculares inalámbricos que valen la mitad que los airpods de Apple.

Se estima que los españoles gastan una media de entre 200 y 300 euros a la hora de renovar sus smartphones, y conscientes de ello, Xiaomi se vuelca en este sector donde domina con claridad. Junto al WiZink Center han presentado a un nuevo miembro de su familia: el Mi 9T. El terminal sigue la estela de su buque insigniapresentado en los prolegómenos del Mobile World Congress de Barcelona. El diseño y la creatividad en la innovación de los smartphones ha llegado a un límite que ya no vale con tener pantallas más grandes o ponerle más cámaras al terminal. El dispositivo Xiaomi es un 'todo pantalla' de 6,3 pulgadas con resolución Full HD + que destaca por la incorporación de su cámara frontal retráctil y extraíble llamada 'pop-up' de 20 megapíxeles que se esconde en el cuerpo del móvil cuando no se utiliza, al estilo del último One Plus.

No es ningún secreto que la fotografía móvil ha cobrado una increíble relevancia en los últimos años. Los fabricantes han apostado muchas de sus fichas a este apartado, implementando más cámaras y, más recientemente, sensores más grandes. En el caso del nuevo gama media de Xiaomi cuenta con 48 megapíxeles, siguiendo la estela de los últimos terminales presentados por la competencia así como de los propios de la marca.

En las especificaciones más importantes está el procesador Qualcomm Snapdragon 730 -en el que vuelven a confiar y que aumenta considerablemente su rendimiento- así como una batería de 4.000 mAh con carga rápida de 18W, y un sensor de huellas el doble de grande que su antecesor que lo hace más preciso. El móvil incluye conector jack de 3,5 mm y tecnología NFC para realizar pagos.

Xiaomi propone su terminal por 329 euros para la versión de 6GB de RAM y 64GB de almacenamiento y 369 euros para la de 128GB.

Como se comentaba anteriormente, el móvil no viene solo. Como acompañante destaca la pulsera deportiva Mi smart band 4, el 'wearable' más vendido y que a medida que ha ido completando versiones ha aumentado su popularidad. Esta última versión cuenta con funcionalidad de color en su pantalla amoled (0,95'') y una nueva interfaz de usuario para que sea más sencilla, intuitiva y posibilita mayor personalización. Presume de batería de hasta 20 días de uso y de monitorear varios deportes que anteriormente no estaban instaurados como la natación, donde reconoce diferentes estilos. Destaca también el cristal templado, que sustituye al plástico anterior y el aumento del nivel de brillo hasta los 400 nits, solventando uno de sus mayores carencias: la dificultad para consultar los datos a plena luz del día. El precio, de risa: 34 euros.

El empresa china ha querido renovarse también en uno de sus productos estrella: el patinete eléctrico. La nueva movilidad está de moda en las grandes ciudades y el éxito cosechado con el primera versión de Mi Scooter, ha llevado a traer a España la Pro, que mejora algunos aspectos del motor y de la autonomía de su antecesor. No obstante, la velocidad no puede incrementarse de 25 kilómetros por hora al ser el límite legal, sin embargo costará menos llegar hasta ese punto así como subir las cuestas. La batería es de 12.800 mAh, lo que se traduce en usabilidad de 45 kilómetros, aunque siempre dependiendo del modo de conducción que se utilice. Destaca además su pantalla multifunción que visualiza la velocidad, el nivel de batería y el control de conducción. Su precio en España será de 499,99 euros..

Xiaomi también ha querido probar suerte en el sector de los auriculares inalámbricos. Raro es no ver alguien por la calle con uno de estos dispositivos que puso de moda Apple y que ahora encuentra un gran competidor. Sobre todo porque llega por la mitad de precio: 79,99 euros es lo que costarán los Mi True Wireless Earphones. Están dotados de reproducción de audio de alta calidad, batería de 10 horas de música de manera continuada, una conexión estable y un modelo con estuche de carga.