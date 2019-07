Facebook se queda sin caras y sin 'postureo' La imposibilidad de enviar archivos por una caída global deja a medio mundo sin poder compartir sus fotografías IRENE B. CARRIL León Jueves, 4 julio 2019, 11:42

Este miércoles el mayor azote del 'postureo' resultó ser nada más y nada menos que el mismísimo Mark Zuckerberg. O al menos, las aplicaciones más famosas del creador de Facebook. WhatsApp, Instagram y Messenger, además de la propia red social, sufrieron caídas y problemas en el servicio en todo el mundo. ¿Sus principales afectados? Los instagramers, todas las personas que, sobre todo en época estival, pasan sus días compartiendo en redes sociales su mejor foto. En cuanto llega el veranito, los protagonistas en las redes sociales pasan a ser el sol, la playa y la fiesta, que no son disfrutadas de igual manera sin ser compartidas con los colegas.

La caída se dejó notar en varias partes del mundo y así lo hicieron saber con repetidas quejas los usuarios que, al no poder compartir archivos, se quedaron sin enviar sus fotos playeras. El resto de portales de internet que no se vieron afectados sirvieron de cauce para recoger su descontento. Y es que no es tan frecuente que el servicio se interrumpa en tantas aplicaciones a la vez. En esos momentos de desamparo, Twitter se convirtió en la red social predilecta para protestar. Está claro que hay miles de personas que no pueden vivir sin estas redes sociales y menos estas fechas, cuando se quiere mostrar lo maravillosas que son las vacaciones.

«Somos conscientes de que hay personas que están experimentando problemas al intentar subir imágenes, vídeos y otros archivos a nuestras aplicaciones. Estamos trabajando para volver a la normalidad tan pronto como sea posible», apuntó la firma que dirige Mark Zuckerberg en un comunicado, que se vio obligada a contestar a la gran cantidad de usuarios que no dudaron en hacer ver sus críticas por todos los medios posibles. A última hora de ayer, el problema aún no se había solucionado por completo.

De acuerdo con el portal DownDetector, especializado en el rastreo de este tipo de crisis, las caídas del servicio de WhatsApp se concentran en Europa Occidental (especialmente en Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Reino Unido, además de España) y Sudamérica, fundamentalmente en Venezuela, Brasil, Perú, Chile y Argentina, donde tienen más usuarios. Todos los clientes de estos países o bien no podían enviarse mensajes a traves de WhatsApp o les era imposible recibir los archivos adjuntos, tanto fotos como vídeos y otro tipo de documentos.

Los problemas con Facebook también afectaron a la misma región europea, pero su segundo foco no se encuentra en Sudamérica, donde tiene pocos usuarios, sino que se concentra en EE UU, México y Filipinas.

En el caso de Instagram, la red social más utilizada para mostrar todas las aventuras veraniegas, volvió a dejar sin sus servicios a Europa Occidental y EE UU, mientras que los usuarios de Messenger sufrían caídas del servicio en Europa Occidental y Oriental, especialmente en Polonia. Los usuarios también se quejaban de que era imposible llevar a cabo la retransmisión en directo de Facebook Live. Y todo ello les impedía disfrutar de la actividad más habitual del verano en el ámbito de las redes sociales: presumir de planes.