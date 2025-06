El PSOE denuncia «malestar de las familias» coyantinas con la subida de las piscinas

Leonoticias León Martes, 3 de junio 2025, 15:44 Comenta Compartir

El PSOE en el Ayuntamiento de Don Juan ha denunciado que en el último pleno ordinario celebrado el martes 27 de mayo el equipo de gobierno formado por PP y UPL aprobaron con los siete votos a favor de sus concejales el nuevo precio público para instalaciones deportivas y piscinas que ha provocado «un fuerte malestar entre los vecinos de la localidad».

El motivo responde, según explican los socialistas en un comunicado, «al desmedido incremento en la cuota de socio» que permite acceder al Complejo Acuático y Polideportivo de Valencia de Don Juan, pasando en el caso de los adultos de 25 a 45 euros y en el de los niños de 4 a 12 años de 15 a 35 euros.

Si bien es cierto que desde el PSOE entienden que hay que cumplir con la jurisprudencia del Tribunal Supremo que indicaba que no podía establecerse distinciones entre empadronados y no empadronados, no comparten, como explicaron en el transcurso de la sesión plenaria «ni la cuantía de la subida, ni el momento en que se ha hecho público, a falta de unos días para que se carguen los recibos a los vecinos».

El PSOE ejemplifica la situación exponiendo el caso de una familia de cuatro miembros, dos adultos y dos niños, que verá como, sin margen alguno de previsión y de manera inesperada, el año pasado pagaba 80 euros por ser socios y esta temporada 160 euros, un incremento del 100%.