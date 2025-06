El Festival Supersóniça denuncia «impagos» y «abuso de poder» del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan

Alberto P. Castellanos León Martes, 17 de junio 2025, 14:09 | Actualizado 14:32h. Comenta Compartir

Sorpresa en el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan por un comunicado de la agencia promotora del Festival Supersónica que se celebra desde hace años en los veranos de esta localidad leonesa.

Desde La Pinche Agencia, promotora y productora del Festival Supersóniça aseguran que «hemos esperado muchos meses para hacer este comunicado. Lo hacemos con tristeza, rabia e impotencia, pero también con la firme convicción de que el pueblo de Valencia de Don Juan merece saber la verdad».

El texto continua denunciando que el Ayuntamiento, «a día de hoy, sigue sin pagarnos una parte importante del presupuesto del Festival Supersóniça 2024, celebrado el pasado verano. Una deuda que arrastramos desde antes incluso de que se celebrara el festival, y que nos ha puesto en una situación económica crítica como pequeña empresa«.

«Sin respuesta, de momento»

La primera valoración a Leonoticias por parte de Ricardo Barrientos, alcalde de Valencia de Don Juan, ha sido que «el asunto» les ha «sorprendido». Añade que no van a realizar «más declaraciones por el momento» y que están trabajando en el tema «incluso antes de la edición del festival en 2024».

Una celebración que parece estar detrás de todo el problema que denuncian desde la promoción del festival: «Desde el minuto uno, se acordó que el Ayuntamiento asumiría la totalidad de los costes del evento. Sin embargo, poco antes de la celebración del mismo nos dejaron completamente tiradas, obligándonos a asumir pagos que no nos correspondían: artistas, producción técnica, infraestructuras... Todo. Para poder sacar el festival adelante, tuvimos que recurrir a préstamos personales y poner nuestro propio dinero sobre la mesa, arriesgándolo todo por compromiso con el público, con los artistas y con el proyecto».

El duro comunicado sigue acusando al Consistorio coyantino de mimetismo: «Desde entonces, hemos intentado solucionar esta situación por todas las vías posibles, pero solo hemos recibido evasivas, mentiras y un silencio ensordecedor. Nadie da la cara. Nadie responde».

«Abuso de poder y falta de respeto institucional»

La Pinche Agencia, continúan, «somos dos mujeres autónomas que apostamos por la cultura independiente y los festivales con alma. Lo que hemos vivido ha sido un abuso de poder y una total falta de respeto institucional. Además, han empezado a circular rumores dañinos sobre nuestra profesionalidad, intentando desviar la atención y culparnos por una situación que no provocamos.

¿Festival en 2025? «Por el momento, no»

Ante la hipotética pregunta sobre la continuidad del festival, las promotoras contestan: «Por el momento, -la respuesta- es no. No se trata de una decisión deseada ni voluntaria. Es la consecuencia directa de la falta de apoyo institucional y del incumplimiento de compromisos adquiridos por el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan. Sin recursos, un proyecto cultural como Supersóniça no puede sostenerse».

Este comunicado, prosiguen, «es un ejercicio de responsabilidad y transparencia. Porque lo que está en juego no es solo un evento, sino el respeto a la cultura, al esfuerzo colectivo y al trabajo digno».

En el texto publicado en redes sociales le exigen al Ayuntamiento de Valencia de Don Juan que «salde la deuda económica» y «también simbólica» con la cultura local, con el público y con «todas las personas que hemos impulsado este festival con profesionalidad, rigor y compromiso».

Añaden que cuenta con todas las pruebas que respaldan la situación que denuncian en el comunicado y que ya están tomando medidas legales necesarias para resolver el tema: «Porque creemos en la rendición de cuentas y en la defensa del trabajo bien hecho».

Por último, piden el apoyo de sus seguidores en redes sociales «para que esta situación no se silencie ni se tergiverse. Para que esta historia no quede enterrada, sino que se conozca. Para que se entienda que la cultura rural no desaparece: la hacen desaparecer».

Unas acusaciones y unos hechos denunciados que tendrán respuesta pronto por parte del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, que prepara la respuesta tras conocer la existencia y publicación del comunicado de La Pinche Agencia.