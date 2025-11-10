leonoticias - Noticias de León y provincia

Gallinas, pollos y pavos se confinan en León para evitar contagiarse de gripe aviar

En la provincia son 18 los municipios afectados por el confinamiento para frenar la influenza aviar

León

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:12

Este lunes entra en vigor una batería de medidas decretadas por el Ministerio de Agricultura para prevenir la propagación del virus de la influenza aviar, ante la constatación esta semana de un aumento del riesgo por la proliferación de casos en Europa, sobre todo en aves silvestres, agravado con los movimientos migratorios y el descenso de las temperaturas.

Entre estas medidas se incluye el confinamiento de las aves de corral en aquellas zonas consideradas de especial riesgo y de especial vigilancia, 1.199 municipios en total, que en el caso de Castilla y León se elevan a 250, 18 de ellos en la provincia leonesa. También, los hay de Andalucía (197), Aragón (128), Canarias (1), Cantabria (31), Castilla-La Mancha (18), Cataluña (224), Comunidad de Madrid (16), Comunidad Valenciana (138), Extremadura (99), Galicia (40), Islas Baleares (14), La Rioja (6), Navarra (12) País Vasco (6), Principado de Asturias (8), Región de Murcia (11), Ceuta y Melilla.

El Ministerio, de acuerdo con las comunidades autónomas, activa la totalidad de las medidas de protección frente a la influenza aviar que contempla la Orden APA/2442/2006, de 27 de julio, y que incluye diversas prohibiciones y obligaciones en las zonas de especial riesgo y de especial vigilancia.

Los efectos de las medidas

Entre las medidas figura que no se podrán usar pájaros de los órdenes anseriformes y charadriformes como señuelo. También queda vetada la cría de patos y gansos con otras aves de corral, así como de aves de corral al aire libre.

No obstante, cuando esto no sea posible, la autoridad competente podrá autorizar el mantenimiento de aves de corral al aire libre mediante la colocación de telas pajareras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de aves silvestres. En este caso, las aves tendrán que alimentarse y abrevarse en el interior de las instalaciones o en un refugio que impida la llegada de aves silvestres y evite el contacto de éstas con los alimentos y el agua destinados a las de corral.

Por otro lado, no se podrá dar agua a las aves de corral procedente de depósitos de a los que puedan acceder aves silvestres, salvo en caso de que sea tratada a fin de garantizar la inactivación de posibles virus de influenza aviar.

Los depósitos de agua situados en el exterior requeridos por motivos de bienestar animal para determinadas aves de corral quedarán protegidos suficientemente contra las aves acuáticas silvestres.

Para el resto del territorio, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación recuerda la necesidad de extremar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas, especialmente aquellas destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, así como reforzar la vigilancia pasiva, y notificar cuanto antes cualquier sospecha de enfermedad a los servicios veterinarios oficiales.

