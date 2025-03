Los embalses de León, al límite del resguardo, están listos para la campaña de riego

Ana G. Barriada León Jueves, 20 de marzo 2025, 08:15 Comenta Compartir

De la pertinaz sequía de los primeros años de la década de los 2020 la provincia de León pasa a una situación más que positiva para sus embalses.

Con el inicio de una primavera pasada por las lluvias que ha dejado el frente de borrascas que ha barrido la península en las últimas semanas, los cuatro embalses de León que gestiona la Confederación Hidrográfica del Duero se encuentran al 89,2 por ciento de su capacidad total.

Una cifra que destaca en la comparación con la misma cantidad que se registraba en marzo de 2024, cuando los embalses estaban al 78,2 por ciento. La realidad es que, en la actualidad, el agua embalsada en la provincia está más de diez puntos por encima que la media de la última década (78,8 por ciento).

León no se está viendo especialmente afectada por las importantes lluvias de las últimas jornadas en la península. Si bien es cierto que no para de llover, la situación no es en ningún caso alarmante en la provincia, que no ha activado ninguna alerta de la Aemet por precipitaciones. En cualquier caso, desde la CHD se mantienen vigilantes de la evolución en las próximas jornadas de las lluvias y recuerdan que la situación de los embalses está totalmente controlada y en parámetros normales.

Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño llegan así a un inicio de la campaña de riego previsto para principios de abril en las mejores condiciones. Tanto es así que ya se está desembalsando agua, algo que, recuerdan desde la CHD, es habitual para mantener tanto el caudal hidrológico como el resguardo, el límite que todos los embalses deben respetar por seguridad.

La situación de los cuatro embalses

Para mantener el límite del resguardo, el embalse del Porma, al 89,3 por ciento de su capacidad a fecha del 19 de marzo, está soltando agua a una velocidad de 33,6 metros cúbicos por segundo respecto a una entrada de agua que se sitúa en 18,1 metros cúbicos por segundo.

Villameca (85,3%) suelta 3,5 m3/s por casa 3,1 que entran. Barrios de Luna (89,3%) desembalsa 32,5 m3/s por entrada de 25,3. Por último Riaño, que al 89,2 por ciento de su capacidad suelta 25,2 metros cúbicos por segundo mientras entran 23,2. Todo ello para mantener el resguardo de seguridad.