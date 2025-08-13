Así trabaja la UME con los incendios que asolan España
Casi un millar de militares se desplazan a los distintos incendios del país
M. G. C.
Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:16
La Unidad Militar de Emergencias (UME) mantiene desplegados cerca de un millar de efectivos en siete incendios activos en distintas provincias, según ha informado en su cuenta oficial de X. Las operaciones se concentran en Tres Cantos (Madrid), Navalmoralejo (Toledo), Mozuelas y Puercas (Zamora), Yeres y Paradiña (León) y Charandrexa de Queixa (Ourense). En total, 920 militares trabajan sobre el terreno realizando labores de control y extinción, con secciones distribuidas según la magnitud de cada foco.
El cabo Antonio Diosdado ha explicado que el despliegue incluye tres secciones en Paradiña y Gallegos del Río (Zamora), así como refuerzos en Navalmoralejo, Yeres y Charandrexa de Queixa. «Acabamos de llegar a Zamora para relevar al batallón de León», ha indicado, subrayando que este sistema de relevos permite mantener unidades disponibles para intervenir de forma inmediata en nuevos focos.
La UME, dependiente del Ministerio de Defensa, cuenta con cinco batallones repartidos por España y un total de 3.500 militares preparados para actuar en situaciones de emergencia. El Ministerio del Interior ha activado este martes la fase de preemergencia del Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM) para coordinar el despliegue de recursos con las comunidades autónomas afectadas.
Publicidad
- 1 Un joven de 35 años muerto y dos heridos graves en un incendio forestal en León
- 2 Incendio forestal en San Esteban de Nogales: cuando el pueblo salva al pueblo
- 3 Abel Ramos, alma del motor y La Bañeza, el voluntario fallecido en el incendio de León
- 4 Segunda noche consecutiva para los desalojados en La Bañeza: «Va a ser tanto o peor»
- 5 La ruta del Cares, cerrada por riesgo de desprendimientos
- 6 El fuego no da tregua en El Bierzo: evacúan Peñalba y las llamas asedian Anllares y El Castro
- 7 Un turismo y un camión sufren un fuerte accidente en Puente de Órbigo
- 8 Mañueco: «En Valladolid no todos somos como Óscar Puente»
- 9 Un accidente provoca un incendio en la A-6 a su pasó por León
- 10 Los vecinos de Anllares están exhaustos: «Llevamos cuatro días apagando el fuego nosotros»
-
Publicidad
Te puede interesar
-
-
-
Conmoción por la muerte de la actriz para adultos Miss John Dough
El Norte de Castilla
-
-
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.