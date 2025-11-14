leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Coche de los Mossos d'Esquadra. EP

Los Mossos investigan a un hombre por presuntamente matar a su padre en Barcelona

El hijo habría tratado de suicidarse en el Metro

EP

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:49

Comenta

Los Mossos d'Esquadra están investigando a un hombre de 49 años por presuntamente matar a su padre, cuyo cuerpo fue localizado a primera hora de la tarde de este jueves en el distrito de Sant Martí de Barcelona con diversos indicios de violencia, informan en un comunicado este viernes.

Los investigadores supieron que el hijo se intentó suicidar en el Metro y lo relacionaron como el presunto autor de los hechos.

Posteriormente, fue trasladado a un centro hospitalario, donde sigue ingresado.

La policía catalana se desplazó al lugar de los hechos después de saber que en el interior de un piso de una finca situada en este distrito había un cuerpo sin vida de un hombre, e inmediatamente se activaron los investigadores de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) y agentes de la Policía Científica para analizar la escena del crimen.

Por su relación familiar, los mossos lo investigan como un posible caso de violencia doméstica.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional deja su primer premio en León capital
  2. 2 Fallece un hombre en su coche por causas naturales en Valdevimbre
  3. 3 La eclosión urbanística del alfoz de León pasa por Sariegos con 1.200 nuevas viviendas
  4. 4 Un nuevo atropello en la ciudad de León deja herido a un varón de 36 años
  5. 5 Herido un menor de doce años tras chocar su bici contra un coche en León
  6. 6 Diez aclara las dudas sobre la tasa de basuras: «Hay que pagar la de 2024»
  7. 7 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en un descampado en Gijón
  8. 8 La estación de bombeo de León que llena una piscina olímpica en dos minutos: así funciona esta joya de la ingeniería
  9. 9 The Garrison, el bar leonés inspirado en los Peaky Blinders que conquista con su cocido
  10. 10 Muchos transportistas de León siguen despistados con la nueva normativa de Tráfico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Los Mossos investigan a un hombre por presuntamente matar a su padre en Barcelona

Los Mossos investigan a un hombre por presuntamente matar a su padre en Barcelona