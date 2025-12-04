leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de agentes de la Policía Local de Sevilla EP

Al menos dos menores investigados por quemar el pelo a una persona sin hogar en Sevilla

La víctima ha sido identificada, pero no localizada

EP

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:13

Comenta

La Guardia Civil investiga a al menos dos menores en Benacazón (Sevilla) tras presuntamente haber quemado el pelo a una persona sin hogar que se encontraba en una plaza de la localidad sevillana.

Según han informado fuentes del caso, hay al menos un menor de edad que ha sido identificado, mientras que la víctima ha sido identificada, pero no localizada.

Las diligencias de la investigación han sido trasladadas a los Equipos de Respuesta a los Delitos de Odio (REDO) de la Comandancia de Sevilla. Por el momento, no ha trascendido la edad de los presuntos autores.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Suspenden la búsqueda de Maritrini y su bebé tras no encontrar indicios de los coches
  2. 2 La Cultural se impone en un vendaval de goles en el Reino y recibirá a un Primera
  3. 3 El nuevo pabellón de León en el que hace «el mismo frío» que en la calle
  4. 4 Se tala por completo un gran árbol en un parque de León
  5. 5 Huelga de médicos en León: cuatro días de paro tras el puente y servicios mínimos garantizados
  6. 6 Acuerdo entre Ayuntamiento y vecinos para la venta forzosa de Bodegas Armando tras décadas de abandono
  7. 7 El aplazamiento de Verifactu a 2027 enciende a los autónomos leoneses: «Nos han hecho pagar para nada»
  8. 8 ¿Reconoces estos platos y postres típicos de León?
  9. 9 El parricida de Valderrueda confiesa los hechos: «Soy consciente y soy el culpable»
  10. 10 El Ayuntamiento ignoró a sus asesores que alertaron del «surrealista» proyecto del mini Amazon

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Al menos dos menores investigados por quemar el pelo a una persona sin hogar en Sevilla

Al menos dos menores investigados por quemar el pelo a una persona sin hogar en Sevilla