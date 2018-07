Los 5 detalles de la peligrosa avispa asesina que la diferencia del resto Según los expertos, esta especie no es más peligrosa que el resto de especies autóctonas, pero la cantidad de veneno que inyecta es mucho mayor AIDA ORTIZ Lunes, 23 julio 2018, 19:42

La presencia de la avispa velutina o asiática -más conocida como la «avispa asesina»- en algunas zonas de España ha provocado la preocupación de la población, después de que esta especie se haya cobrado dos vidas en apenas una semana.

Según los expertos, esta especie no es más peligrosa que el resto de especies autóctonas, pero la cantidad de veneno que inyecta es mucho mayor, lo que puede provocar una muerte mucho más rápida en personas alérgicas o enfermas. Para las personas no alérgicas, sin embargo, no entraña riesgo alguno. Además, no se trata de una especie agresiva, según informa IDEAL.es.

En cuanto a las diferencias con el resto de especies, debemos tener en cuenta las siguientes claves:

1. Tamaño: la avispa asiática tiene unas dimensiones muy grandes, si las comparamos con las autóctonas. Concretamente, las reinas pueden llegar a medir hasta 3,5 centímetros de largo y las obreras hasta 2,5.

2. Color del abdomen: la avispa asiática tiene el abdomen de color marrón y cuenta con un segmento anaranjado.

3. Franja en el abdomen: la franja delgada y amarilla que marca el final del tórax es un distintivo inequívoco, ya que en las avispas comunes las franjas son amarillas y negras.

4. Color de las patas: la avispa asiática tiene las patas de color oscuro, con una terminación amarilla. Las avispas comunes, sin embargo, las tienen completamente amarillas o marrones y rojizas en el caso de las europeas.

5. Cabeza: la parte superior de la cabeza de la avispa asiática es marrón rojiza. La común tiene esta parte de color marrón oscuro, tirando a negro.