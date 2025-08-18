Declarado un incendio en el municipio madrileño de Colmenar Viejo El fuego, en el que trabajan 28 dotaciones, ha obligado a activar el nivel 1 del Plan de Protección Civil de la Comunidad de Madrid por su cercanía a viviendas e infraestructuras importantes

Un incendio de pasto y arbolado declarado en la tarde de este lunes junto al vertedero del municipio de Colmenar Viejo ha obligado a activar la situación operativa 1 del Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA) debido a posible peligrosidad. El primer aviso de este nuevo foco se ha recibido sobre las 17.00 horas. Se trata de una zona cercana a donde las llamas amenazaron el municipio de Tres Cantos, que se cobró la vida de un hombre que intentaba salvar a sus caballas y que arrasó cerca de 2.000 hectáreas.

El nivel de peligrosidad del incendio, que aefcta a pasto y arbolado, ha crecido dado que se encuentra cerca de las vías del AVE y al túnel de San Pedro, aunque, de momento, no hay afecciones en ninguna de estas infraestructuras. Sí que se han llevado a cabo desalojos de viviendas en la zona como medida de precaución.

Trabajan en la extinción del incendio 28 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid, brigadas forestales y agentes forestales. Hay 1 buldócer, 6 medios aéreos y 12 terrestres. Además, han solicitado un hidroavión para que colabore en las tareas de extinción.

Igualmente, se encuentran desplegados en el lugar del incendio medios sanitarios del Summa 112 de manera preventiva, 1 vehículo de logística y 1 vehículo Puesto de Mando Avanzado. Un hidroavión (FOCA) del Gobierno central ha partido desde Salamanca para incorporarse en las labores de extinción.