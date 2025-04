La cuesta más dura (y polémica) de la Semana Santa: la Redención «rediseñará» el mural

Rubén Fariñas León Jueves, 10 de abril 2025, 10:58 | Actualizado 11:10h. Comenta Compartir

Una larga lista de mofas e insultos, algunos de ellos personales, son el rastro que ha dejado un nuevo mural decorativo para una zona emblemática de León, especialmente para el mundo cofrade.

Lo que era una pared blanca, en muchas ocasiones objeto de pintadas y actos vandálicos, se convirtió en un muro en el que predomina el rojo y todo tipo de emblemas e iconos de la Cofradía de Nuestro Señor Jesús de la Redención.

Un diseño que no ha convencido a los papones y tampoco a la junta de gobierno de la penitencial de San Martín. «Le estamos poniendo calma al problema. Vamos a actuar así para solucionarlo», reconocen desde el seno de la cofradía cuyo objetivo era «aprovechar» este tramo para «hacerle un bien a la ciudad».

El punto en cuestión es el final de la cuesta de las Carbajalas, conocida por la dureza para los braceros tras el enorme esfuerzo de la subida. El viraje de los pasos ante este muro siempre supone una dura penitencia para evitar que las andas encallen y salvar un punto crítico del recorrido. Esa dificultad es lo que le ha dado valor y simbolismo para papones de acera que se arremolinan aquí y para los propios penitentes. Un tramo por el que pasará la Redención a pesar de su cambio de recorrido.

La idea de la cofradía era «representar a la Redención» en un espacio donde empieza la calle que lleva su mismo nombre. Por ello se pueden ver las cinco rosas que presiden sus actos, un papón con el capillo rojo, el emblema, el cresmón y las tres imágenes que procesionan el Domingo de Ramos y que han desatado la polémica -y la ira- en el ambiente cofrade.

Nuestro Padre Jesús de la Misericordia, Nuestro Señor Jesús de la Redención y la Madre de la Divina Gracia aparecen dibujados en un aspecto «no realista», tal y como pretendían desde la penitencial, para evitar que sus tallas fueran «vandalizadas», ha explicado el secretario José Luis Castro. «La idea no era ver al 'ecce homo', era ver una representación».

La controversia despertada en redes sociales, con críticas «dañinas» hacia el artista y la propia junta de seises, nacía en el momento en el que el mural quedó al descubierto. «En cuanto lo vimos, ya en la elaboración, vimos que había que cambiar el enfoque», se reconoce. En la confección del boceto que entregaron al artista no se pretendía lograr el resultado alcanzado. «Queríamos algo con poco detalle, pero sin dejar la cara en blanco porque la iban a completar».

La Redención ha confirmado que, en cuanto pase la Semana Santa, se hará «un rediseño» del mural. De momento, tal y como acordaron este miércoles y con suma agilidad antes del amanecer han tomado «soluciones temporales» que alivien el malestar generado entre los hermanos de la propia cofradía. El muro es ahora un tapiz rojo en el que se han cubierto las imágenes, todo ello antes del contado rediseño: «Se hará una composición más acorde a lo que esperábamos. Se representarán de otra manera, sin que sean realistas porque no queremos ver a la Divina Gracia con cosas encima», exponen ante la posibilidad de que sea vandalizada.

Lo que sí se ha denunciado desde la junta de la horqueta son las críticas vertidas desde algunos colectivos. «La gente no se ha puesto en la idea que queríamos transmitir. Algunos querían ver al ecce homo y nosotros no queríamos eso. Si eres de fuera y lo ves, dices que está bien; y lo que queríamos era cuidar nuestras imágenes». Tampoco se entienden los ataques al artista, «que está sobre pasado» porque no se imaginaba esta repercusión tan negativa. «A él le gusta el realismo. Nosotros le sacamos de su zona de confort y no tiene ese sentimiento de devoción que podemos tener nosotros».

La versión del artista: «La gente puede ser muy cruel»

Leonoticias ha podido hablar con 'dardobola_8', el artista que se esconde tras la ejecución del mural de la Redención. Según ha explicado, su estilo es «el realismo», mientras que la encomienda de la cofradía era «algo como muy difuminado, prácticamente un borrón y sin detalles».

El mural lo compuso durante el pasado domingo, 6 de abril, comenzando por la Divina Gracia y avanzando por el ecce homo. Esos dos diseños los querían «aún menos detallados», hasta solicitarle «como un boceto con blancos y grises para rellenar». Cuando terminó, recibió el visto bueno de los representantes de la cofradía que visitaron el muro.

A partir de ese momento, dardobola_8 ha encontrado un ambiente «bastante lamentable» y con las disculpas de la organización por todo lo que estaba pasando. «La gente puede ser muy cruel con sus palabras y me siento bastante frustrado», reconoce.

