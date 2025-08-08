Villamanín celebra su particular Día de Asturias

Imagen de achivo de la celebración del Día de Asturias en Villamanín

Un día muy especial para los vecinos de Villamanín que celebran su estrecha relación con los asturianos. Como cada verano, los vecinos conmemoran su hermandad con un día lleno de actividades para mayores y pequeños.

Su mercadillo artesanal, abierto toda la mañana, ofrecerá a los presentes diferentes productos. Tras la misa, acompañada por el coro 'La Flor' tendrá lugar el baile vermú con gaiteros.

Posteriormente el parque viejo acogerá la comida popular, una paellada que no dejará indiferente a ninguno que la pruebe. Por la tarde, a partir de las 17:00 horas estarán disponibles los hinchables para los más pequeños y el torneo de parchís. El torneo de fútbol sala, el bingo y la IV edición del canto del polvorón cerrarán una jornada que espera divertir y juntar a vecinos y visitantes en un día muy especial para la localidad.

El auténtico ambiente asturiano inundará las calles de Villamanín en un día que quedará en el recuerdo de todos los presentes.

