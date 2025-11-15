«Showcooking» de Muebles Nina con Juanjo Losada del Restaurante Pablo Juanjo Losada prueba el «Grifo Mágico» en la cocina de Muebles Nina en Mansilla de las Mulas

Las instalaciones de Muebles Nina en Mansilla de las Mulas se convirtieron ayer en el escenario de un evento único que fusionó interiorismo, creatividad y alta gastronomía, que reunió a un nutrido grupo de clientes, amigos y empresas constructoras, que no quisieron perderse este «Showcooking» «Cocina en Directo», especialmente orientado a mostrar nuevas experiencias en torno al mundo de la cocina.

La anfitriona del encuentro Ana Martínez fue la encargada de abrir el acto. En su intervención, agradeció la asistencia del público y destacó la importancia de celebrar iniciativas que acerquen las últimas tendencias del sector del mueble de cocina. «Nuestro objetivo es que las personas puedan ver, tocar y vivir la cocina como un espacio lleno de posibilidades».

Uno de los momentos más esperados de la tarde llegó con la presencia del chef Juanjo Losada del Restaurante Pablo, reconocido con una estrella Michelin en León. Su participación aportó un toque de exclusividad y excelencia gastronómica al evento. Losada ofreció una demostración culinaria en directo en la que elaboró varios platos utilizando un grifo de última generación ,que es capaz de calentar el agua a 100 grados, suministrar agua fría y agua fría carbonatada y que dejo a todos los presentes alucinados.

Este innovador sistema permitió al chef preparar de forma instantánea diferentes elaboraciones, mostrando cómo la tecnología aplicada a la cocina puede transformar la vida cotidiana y abrir nuevas posibilidades culinarias. Cada plato fue presentado con detalle, explicando técnicas y matices, lo que despertó el interés de todos los presentes que estuvieron muy atentos como Juanjo integraba este nuevo elemento tecnológico en una cocina tradicional.

El público asistente disfrutó de un gran ambiente, en el que no faltaron las preguntas al chef, el intercambios de impresiones en torno a las tendencias actuales en materiales, equipamientos y diseño de las más modernas cocinas. La combinación de gastronomía de alto nivel con propuestas innovadoras de interiorismo consolidó el «Showcooking» y para quienes buscan soluciones prácticas, con estilos muy diferentes y funcionales en Muebles Nina, podrán ver una gran variedad de soluciones en cocinas, adaptadas al espacio que el cliente necesite.

A lo largo de la tarde, los invitados también pudieron recorrer la exposición de Muebles Nina, descubriendo las últimas colecciones y novedades del sector. La experiencia dejó ver el compromiso de la empresa de Mansilla de las Mulas con la innovación continua y su voluntad de crear espacios que inspiran, no solo para clientes particulares, sino también para profesionales y constructores, que buscan diferenciar sus proyectos.

El «Showcooking» cerró sus puertas con un balance muy positivo, dejando claro que la colaboración entre las marcas, diseñadores y chefs puede generar propuestas únicas. Una cita que sin duda marcará un antes y un después en la agenda de Muebles Nina y que ya anticipa nuevos eventos cargados de creatividad y mucho sabor.

