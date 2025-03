Saborea los sábados de cocido gordonés en Casa Senén

Pablo Álvarez Vega de Gordón Viernes, 7 de marzo 2025, 08:21 Compartir

En Casa Senén, los sábados son sinónimos de cocido gordonés. Todas las semanas, el restaurante ubicado la Vega de Gordón ofrece este manjar tan típico de la zona para que puedas disfrutar con amigos y familia de un plato que te hará sentir como en casa. Como viene siendo tradición desde San Martín hasta Semana Santa, el restaurante ofrece todos los sábados un menú especial donde el cocido es el auténtico protagonista.

Para llevar a cabo un cocido artesanal, es necesario seguir con delicadeza el proceso artesanal perfeccionado durante décadas en la Montaña Leonesa. Según nos explica Paco, en Casa Senén utilizan las costumbres de la cocina de la zona para darle ese sabor único que tan buena impresión ha dejado en los miles de comensales que ya han pasado por su comedor. Elaborado con carnes más curadas, el imprescindible garbanzo es acompañado por berza y morcilla de la Pola. Junto a ellos, la longaniza de chivo y la morcilla autóctona conforman las bases de un plato que ya puedes probar en Casa Senén.

Ampliar Cartel de la actividad Casa Senén

Para reservar mesa o hacer un pedido, es necesario llamar al 987 58 62 22 los días previas a la comida. Este sábado y todos los sábados, toca cocido en Casa Senén. Si todavía no has probado el cocido gordonés, no lo dudes más y acércate hasta la calle Real n º 1 de Vega de Gordón. Allí, el equipo de cocina del restaurante pondrá a tu disposición un plato con reconocimiento nacional.

