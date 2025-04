Ponferrada celebra con pasión y sentimiento su Semana Santa

Irene de Celis Ponferrada Viernes, 11 de abril 2025, 09:37 Compartir

Ponferrada ya se encuentra inmersa en su Semana Santa. Con la salida a las calles de la localidad del Lambrión Chupacandiles, los ponferradinos ya esperan con mucha ilusión una semana repleta de actos. Uno de los momentos imprescindibles es el Vía Crucis en el Castillo de los Templarios que tendrá lugar el Lunes Santo. Un solemne rezo de las estaciones del Viacrucis en el Patio de Armas del Castillo de los Templarios. A las 21:30, una vez concluido el Viacrucis, se procede la salida del Cristo de la Esperanza hacia San Andrés.

También admirada por los visitantes es la procesión del Santo Entierro que se celebrará a las 18:30 horas del Viernes Santo. Al llegar la Procesión del Entierro a la Plaza del Ayuntamiento, se detendrá para la celebración solemne del secular desenclavo. Tras depositar el Santo Cristo Yacente en la Santa Urna continuará el cortejo del Entierro del Señor.

Son muchos los actos de esta Semana Santa que congregan a sus vecinos y visitantes por las calles de la ciudad lo que ha convertido a Ponferrada en uno de los lugares claves para poder apreciar en primera persona la calidad de nuestra Semana Santa.

Programación

Viernes de Dolores 11 de abril: Procesión de La Dolorosa

Organiza: Real Hermandad de Jesús Nazareno

Hora: Al concluir la promesa

Paso: Nuestra Señora de los Dolores

Itinerario: Basílica de la Encina, Paraisín, Cruz de Miranda, Jardines, Plaza del Ayuntamiento, Calle del Reloj, Plaza de la Encina, Atrio de la Basílica.

Sábado de Pasión 12 de abril: Procesión Infantil

Organiza: Real Hermandad de Jesús Nazareno

Hora:18:00 horas

Minipasos: Borriquilla, San Juanín, Jesús Nazareno, Cruz Desnuda, Sagrada Urna y Nuestra Señora de la Soledad.

Itinerario: Basílica de la Encina - Plaza de la Encina - Paraisín - Augusto González Menes - Jardines - Plaza del Ayuntamiento - Calle del Reloj - Plaza de la Encina - Atrio de la Basílica.

Sábado de Pasión 12 de abril: Procesión del Cristo de la Redención

Organiza: Hermandad del Cristo de la Redención y Nª Sª del Carmen

Hora: 21:00 horas

Paso: Santo Cristo de la Redención.

Itinerario: Capilla del Carmen - Zaragoza - Castellón - Islas Baleares - Avda. de Extremadura - Zaragoza - Capilla del Carmen

Domingo de Ramos 13 de abril: Bendición y Procesión de las Palmas

Organiza: Cofradía de Jesús Nazareno del Silencio

Hora: 12:00 horas

Paso: Entrada triunfal en Jerusalén.

Itinerario: Iglesia de San Pedro - Real - Plaza del Cristo - Juan de Lama - Alfonso X El Sabio - Luis del Olmo - Pérez Colino - Iglesia de San Pedro.

Domingo de Ramos 13 de abril: Viacrucis al Pajariel

Salida: Nuestra Señora de Vizbayo (Otero)

Hora: 17:00 horas

Itinerario: Desde Otero a la cima del Pajariel

Domingo de Ramos 13 de abril: Traslado al Castillo y Entronización del Cristo de la Esperanza

Organiza: : Real Hermandad de Jesús Nazareno

Hora: 20:30 horas

Paso: Cristo de la Esperanza

Itinerario: Atrio de la Basílica - Plaza de la Encina - Gil y Carrasco - Portada del Castillo de los Templarios (a cargo de componentes de la USAC «Santocildes» del Ejército de Tierra de Astorga)

Lunes Santo 14 de abril: Viacrucis Penitencial en el Castillo

Organiza: Real Hermandad de Jesús Nazareno

Hora: 20:30 horas

Paso: Cristo de la Esperanza y Cristo de la Fortaleza

Itinerario: San Andrés - Avda. del Castillo - Patio de Armas del Castillo. Solemne rezo de las estaciones del Viacrucis en el Patio de Armas del Castillo de los Templarios. Al finalizar regreso a San Andrés.

Martes Santo 15 de abril: Procesión del Santo Cristo del Camino

Organiza: : Cofradía de Santiago Apóstol

Hora: 22:00 horas

Paso: Santo Cristo del Camino y Nuestra Señora de La Esperanza del Camino

Itinerario: Iglesia de Santiago Apóstol - C/ Ávila - Avda. de Portugal - Avda. de La Martina - C/ Cádiz - C/ Almería - C/ Cuenca - Iglesia de Santiago Apóstol

Miércoles Santo 16 de abril: Procesión del Silencio

Organiza: Cofradía de Jesús Nazareno del Silencio

Hora: 22:30 horas

Paso: Jesús Nazareno del Silencio

Itinerario: Iglesia de San Pedro - Real - Plaza del Cristo - Juan de Lama - Avda. de la Puebla - Plaza de Julio Lazúrtegui - General Gómez Núñez - Avda.de Valdés - Camino de Santiago - Plaza de Julio Lazúrtegui - Pérez Colino - Iglesia de San Pedro

Jueves Santo 17 de abril: Procesión de la Santa Cena

Organiza: Real Hermandad de Jesús Nazareno

Hora: 20:00 horas

Paso: Santa Cena

Itinerario: Basílica de la Encina - Paraisín - Cruz de Miranda- Jardines - Plaza del Ayuntamiento (Acto del Perdón Fraterno)- Calle del Reloj - Plaza de la Encina - Gil y Carrasco - Avda. del Castillo - Iglesia de San Andrés.

Jueves Santo 17 de abril: Estación de Penitencia

Organiza: : Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de Jesús del Amor más grande y María Santísima en el misterio de su Inmaculada Concepción de San Ignacio

Hora: 23:00 horas

Paso: Jesús del Amor más grande

Itinerario: Iglesia de San Ignacio de Loyola - Calle Obispo Mérida - General Gómez Núñez - Avda. Valdés - Calle Alcón - Calle La Paz - Avda. de Compostilla - Iglesia de San Ignacio de Loyola.

Viernes Santo 18 de abril: Procesión del Encuentro

Organiza: : Real Hermandad de Jesús Nazareno

Hora: 9:00 horas

Pasos: Oración en el Huerto Jesús Nazareno Flagelación San Juanin Ecce Homo Nª Sª de la Soledad

Itinerario: Iglesia de San Andrés - Plaza del temple - Pregoneros - Cruz de Miranda - Jardines - Plaza del Ayuntamiento - Reloj - Plaza de la Encina - Encuentro - Gil y Carrasco - Avda. del Castillo - Iglesia de San Andrés.

Viernes Santo 18 de abril: Procesión del Entierro

Organiza: Real Hermandad de Jesús Nazareno

Hora: 18:30 horas

Pasos: Oración en el Huerto Lanzada Flagelación Piedad Ecce Homo Cruz Desnuda Jesús Nazareno Conducción al Sepulcro Verónica Sagrada Urna Cristo de la Esperanza Nª Sª de la Soledad Calvario

Itinerario: Iglesia de San Andrés - Avda. del Castillo - Gil y Carrasco - Reloj - Plaza del Ayuntamiento - DESENCLAVO - Calle Ancha - Obispo Osmundo - Saturnino Cachón - Monasterio de Montes - Calle Ancha - Plz. del Ayuntamiento - Reloj - Plaza de la Encina - Atrio de la Basílica

Sábado Santo 19 de abril: Procesión de la Soledad

Organiza: Real Hermandad de Jesús Nazareno

Hora: 22:00 horas

Pasos: Nuestra Señora de la Soledad

Itinerario: Basílica de la Encina - Paraisín - Cruz de Miranda- Jardines - Plaza del Ayuntamiento - Calle del Reloj - Plaza de la Encina - Gil y Carrasco - Avda. del Castillo - Iglesia de San Andrés

Domingo de Pascua 20 de abril: Procesión de Resurrección, de Nuestra Señora de la Encina y del Santísimo Sacramento

Organiza: Real Hermandad de Jesús Nazareno y Asociación de Nª Sª de la Encina

Hora: 11:00 horas

Itinerario: Señoras con mantilla blanca o negra y fieles por la iglesia de San Andrés - Gil y Carrasco - Plaza de la Encina - Reloj - Plaza del Ayuntamiento. Señoras con mantilla blanca o negra y fieles; nazarenos con túnica blanca sin pucho y fieles por la Basílica de la Encina - Paraisin - Cruz de Miranda- Jardines - Plaza del Ayuntamiento. En la Plaza del Ayuntamiento Solemne Encuentro Pascual y se quitará el luto a la Morenica entre estruendo de bombas y campanas que anuncian el gozo de la Resurrección.

Música y arte en Semana Santa

Tres conciertos engloban los actos de la Semana Santa. Un concierto cultural que tiene lugar el 12 de abril en la Plaza Castilla a las 19:00 horas y uno de Semana Santa que se podrá disfrutar en la Bodega del Castillo de los Templarios el próximo martes 15 de abril, a estos dos hay que sumar el concierto benéfico que tuvo lugar el pasado 29 de marzo.

Los amantes del arte podrán visitar la exposición temporal 'Imágenes y libros de la Pasión' entre el 12 de abril y el 12 de mayo. La selección de ejemplares facsímiles y de libros y obras originales de grandes artistas, muestran las diferentes formas con las que los creadores plásticos han representado los principales pasajes a lo largo de los siglos.

El Ayuntamiento de la localidad pone a disposición de todos los vecinos la información necesaria para poder disfrutar de cada procesión por las calles de la localidad en el canal de whatsapp.