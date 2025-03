Las mejores tapas asiáticas de la ciudad se sirven en Umamy

Pablo Álvarez León Lunes, 24 de marzo 2025, 09:22 | Actualizado 09:39h. Compartir

Cada vez son más los amantes de la gastronomía china. Hoy en día, los locales dedicados a la cocina asiática están a la orden del día. En León, ciudad donde los bares son una parte indispensable de nuestra forma de vida, no podía faltar un bar enfocado en ofrecer tapas y raciones al más puro estilo oriental. Umamy es ya toda una referencia en el sector hostelero de la ciudad.

Ampliar Logo de Grupo Okane Okane

Dentro de su amplia carta, los clientes pueden disfrutar de un agradable cerveza junto a algunos de los platos más reconocidos de la cocina china. En la lista no podían faltar los reconocidos baos. Tanto al vapor como a la plancha, podremos elegir entre una amplia variedad de platos de 4 unidades. Si tenemos que quedarnos con uno, no podemos dejar fuera de la ecuación a los sabrosos mini baos de carne o los de conejito relleno. Para los amantes de la verdura, en UmamY también podrán pedir baos con verdura en su interior. Si eres de los que prefieren lo dulce, estás de suerte. Por tan solo 3,50 euros, podrás saborear un bao relleno de dulce que seguro no te defraudará. A lo grande también se puede disfrutar. Para los que se queden con hambre,Umamy también ofrece los inigualables baos XL de carne o pollo.

Ampliar Logo de Umamy Gastro Bar Okane

Como no podía ser de otra forma, los dim sum también tienen su hueco en la carta. Desde 4,50 euros, tendrás a tu alcance una selección de esta reconocida masa rellena. Verdura, pollo, cerdo, ternera o pato son los cuatro tipos de dim sum que encontrarás en Umamy. No te lo pienses más y saborea uno de los platos más reconocidos de la cocina oriental en el gastrobar situado en pleno corazón del Barrio Romántico.

Ampliar Logo de Kaisen Okane

Si hablamos de raciones, en Umamy son todos unos especialistas. Desde pollo frito karaage hasta Wantum frito, es imposible no encontrar el plato perfecto con el que acompañar nuestra consumición. Rollitos vegetales, pollo crujiente asiático o cerdo de friba son solo algunas de las opciones que recomendamos. Como todo, no hay mejor forma para salir de dudas que probarlo tú mismo. En su local ubicado en la Plaza Torres de Omaña nº3, podrás deleitarte en primera persona con todo lo que Ummamy tiene para ti.

Ampliar Desde pollo frito karaage hasta Wantum frito, es imposible no encontrar el plato perfecto con el que acompañar nuestra consumición Peio García

Horario de martes a domingo

Para los amantes de los raviolis, Ummy también cuenta con una selecta oferta de raciones de hasta 5 unidades. Ternera, pulpo, bacalao y calamar forma el grueso de una lista de opciones donde también encontramos los tan demandados raviolis de verdura.

Acogedora e innovadora. Así es la propuesta de un bar que ha sabido aunar lo mejor del mundo oriental con la cultura hostelera que tanto nos caracteriza como leoneses. Si quieres deleitarte con las mejores raciones asiáticas de toda la ciudad, acércate hasta el local. Menos el lunes, día de descanso, el bar abre todos los días de la semana en horario ininterrumpido desde las 13:00 hasta las 00:00 (martes-jueves) o las 00:30 (viernes-domingo).

Umamy ya forma parte de la familia que es Grupo Okane, reconocido por dirigir varios locales de comida rápida asiática en la ciudad. Además del gastrobar, el grupo cuenta con otros dos establecimientos que ya han ganado cierta notoriedad en la ciudad por la calidad de su servicio. Okane Sushi, ubicado en la avenida del alcalde Miguel Castaño nº17 y Kaisen ,situado en la plaza calle Trastámara 1, forman el núcleo de un grupo que ha sabido replicar a la perfección la esencia oriental en unas propuestas gastronómicas que ya han enamorado a cientos de leoneses.

