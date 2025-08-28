leonoticias - Noticias de León y provincia

Urgente Sigue en directo toda la información sobre los incendios en León
Foto archivo feria stock. LN
PUBLIRREPORTAJE

Grandes descuentos en Valencia de Don Juan

Feria del Stock, desde el viernes 29 hasta el domingo 31 de agosto, tres días de oportunidades para encontrar lo que buscas

LEONOTICIAS

Jueves, 28 de agosto 2025, 09:19

El Jardín de los Patos, a los pies del castillo, volverá a convertirse en el gran escaparate comercial de la zona con la celebración de la Feria del Stock.

Desde el viernes 29 hasta el domingo 31 de agosto, una docena de firmas locales pondrán a disposición de los visitantes una amplia variedad de artículos con atractivos descuentos.

Entre los comercios participantes se encuentran Modas Sport, Barrientos Mobiliario CB, Cocoshoes, Calzados Melquiades, Mi Ángel Moda, Modas Stylo, Carmen Agüero, Zapatería Bea 12, Muñoz Moda y Zapatos, S&M, Bambú y Albert Import.

La feria abrirá el viernes en horario de 18:00 a 22:00 horas, mientras que el sábado y el domingo lo hará de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00 horas. Además de las ofertas, habrá un sorteo diario de lotes y un variado programa de actividades familiares con pintacaras, tatuajes, globoflexia, talleres infantiles, la representación teatral Bella y Bestia son a cargo del Grupo de Teatro de Valderas, y el tradicional baile Nuestros Mayores Bailan.

Este evento está organizado por el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan en colaboración con la asociación comercial Asemco.

Cartel feria del stock.
Cartel feria del stock. Ayto. Valencia de Don Juan

Programación Feria del stock

Viernes 29 agosto

18:00 h. Inauguración oficial.

19:30 h. Pintacaras y tatuajes.

Sábado 30 agosto

23:00 h. Bella y Bestia son a cargo del Grupo de Teatro de Valderas.

Domingo 31 agosto

12:00 h. Globoflexia.

19:30 h. Taller infantil.

20:00 h. Nuestros Mayores Bailan.

2 Sorteos diarios de productos de la feria y de un cheque* (Cada día antes del cierre de la feria y para gastar en establecimientos asociados de ASEMCO.)

Horario Feria:

Viernes: 18,00-22,00 h.

Sábado y domingo: 11,00-14,30 h. / 18,00-22,00 h.

