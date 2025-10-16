¿Por qué elegirías a Puertas Autofer para colocar tus puertas de garaje?

Leonoticias Jueves, 16 de octubre 2025, 13:35 Compartir

Uno de los mayores valores de Puertas Autofer es su experiencia profesional. A lo largo de los 25 años de existencia, han acumulado un profundo conocimiento técnico que les permite ofrecer asesoramiento integral, desde la elección del modelo más adecuado hasta la instalación y el mantenimiento posterior.

Cada cliente recibe un trato personalizado, porque en Autofer, ya se trate de una vivienda unifamiliar, un garaje comunitario o una nave industrial, el equipo técnico estudia cada caso con detalle para garantizar el mejor resultado.

Puertas industriales y Barreras

Variedad de modelos a medida

Puertas Autofer ofrece una amplia gama de puertas automáticas: seccionales, abatibles, basculantes, correderas y enrollables, entre otras. Cada tipo responde a unas necesidades concretas de espacio, funcionalidad y estética.

Además, cuentan con una gran diversidad de acabados, materiales y colores, lo que permite integrar la puerta perfectamente en el diseño arquitectónico del entorno. Desde acabados en imitación madera hasta diseños minimalistas en acero lacado, Autofer combina tecnología y estilo para conseguir una instalación duradera y atractiva.

Innovación y tecnología

La comodidad y la seguridad son dos piezas fundamentales en los productos de Puertas Autofer. Por eso, apuestan por sistemas de automatización de última generación, que permiten abrir y cerrar la puerta con un simple clic o incluso a través de aplicaciones móviles. Son distribuidores de las prestigiosas marcas: HORMANN, ERREKA, MEDVA, entre otras muchas.

Sus motores y mecanismos inteligentes garantizan un funcionamiento suave, silencioso y eficiente, con sistemas de detección de obstáculos y control remoto que aportan una gran tranquilidad al usuario.

Así que si necesitan asesoramiento una buena opción PUERTAS AUTOFER, están situados en el polígono 10 de la capital, leonesa y pueden ver todos sus productos en su pagina web www.puertasautofer.com

Puertas Autofer en Moiseé de León 42

Mantenimientos Obligatorios por Ley

Y una cosa que todos los usuarios de puertas automáticas tienen que saber es que el MANTENIMIENTO de las puertas es obligatorio por LEY. El propietario de la puerta es responsable de que el mantenimiento se realice por una empresa autorizada como es Puertas Autofer.

Estas empresas deben estar dadas de alta en el registro industrial de su comunidad autónoma, emitir un certificado de mantenimiento o revisión tras cada visita y conservar un registro de actuaciones sobre la puerta, todo esto evitará posibles sanciones y lo mas importante su puerta estará segura en todo momento.