La Bañeza ya se prepara para el rugir de los motores

Llega el momento más esperado para los amantes del motor. El Gran premio de Velocidad de La Bañeza, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional, se celebrará del 8 al 10 de agosto y llenará las calles de la villa de miles de motoristas llegados de cualquier punto de España.

Una fecha muy importante para la localidad y marcada en rojo por todos los amantes de las motos. «No es solo una carrera, es un sentimiento. Forma parte de nuestra identidad, de nuestra manera de ser como ciudad. Desde 1952, La Bañeza ha crecido con este evento, gracias al trabajo constante del Moto Club Bañezano y de una ciudadanía volcada», destacó Javier Carrera durante su presentación oficial.

Presentación del Gran Premio de Velocidad de La Bañeza

Desde el viernes 8 hasta el domingo 10 de agosto, La Bañeza se convertirá en epicentro del motor gracias a sus ya clásicas carreras. El viernes tendrán lugar las verificaciones, exhibiciones y mucha música.

El sábado comenzará a las 10:00 con las segundas verificaciones. Tras las fotos grupales y el briefing tendrán lugar los diferentes entrenamientos con los que los pilotos podrán tomar contacto con el recorrido. Para terminar el día las acrobacias del Show Stunt no dejarán indiferente a ninguno de los presentes.

Los motores rugirán bien alto el domingo con la celebración de las diferentes carreras. Además tendrá lugar un acto homenaje a Daniel Amatrian, leyenda del motor. En esta edición, el evento contará con la presencia destacada de Jaume Masiá, piloto valenciano y campeón del mundo de Moto3 en 2023.

XIX Feria del Motor

La XIX Feria del Motor se encuentra enmarcada dentro de los actos del Gran Premio de Velocidad de La Bañeza.La inauguración oficial tendrá lugar el viernes 8 de agosto a las 18:00 horas en el patio del Colegio HH Carmelitas, espacio habitual de este evento. Los horarios de la feria serán el viernes de 18:00 a 22:00 horas, el sábado de 10:00 a 22:00 horas y el domingo de 10:00 a 16:00 horas, coincidiendo con la conclusión de las carreras.

Cartel Feria del Motor de La Bañeza

El concejal José Carlos Prieto destacó, durante la presentación del evento, «la singularidad de esta feria, muy arraigada entre los aficionados a las motos clásicas, al ofrecer un espacio ideal para el intercambio, adquisición y exposición de piezas y recambios únicos. Además, anunció que el Club de Motos Clásicas de La Bañeza organizará varios monográficos dedicados a la marca Derbi, en los que se podrán contemplar modelos históricos de trial y de calle, entre otros. Se prevé la participación de una treintena de expositores especializados».